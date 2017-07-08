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Teröristlere seslerini dahi çıkarmadılar

Hamburg'daki G20 protestolarında gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları, ellerinde terör örgütü liderinin paçavralarıyla yürüdü.

Teröristlere seslerini dahi çıkarmadılar
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki protesto gösterilerinde, terör örgütü PKK yandaşları da sokağa çıktı.
Anadolu Ajansı, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte terör örgütüne ait paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterlerinin taşındığını bildiriyor.
"G20 hoşgelmedin" parolasıyla düzenlenen gösterilere MLKP ve YPG terör örgütleri yandaşları da katıldı.

POLİS ESKORTLUK YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerle buluşmasına izin vermeyen Berlin yönetiminin, PKK'lıların gösterisine sessiz kalması dikkat çekti.
Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'lılar, polisin hiçbir uyarısına maruz kalmadan yürüdü.

Hamburg, 2 Temmuz'dan bu yana gösterilere sahne oluyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı kentte 213 polis yaralandı, 300'e yakın gösterici gözaltına alındı.
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