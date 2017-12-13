Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon uçakları Yemen'i vurmak için havalandı.
39 ÖLÜ
Polis kampının vurulduğu saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
TOPLANTIYA KATILMAYAN SUUDLAR YEMEN’i VURDU
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları Yemen'in başkenti Sanaa'da polis kampını vurdu.
13 Aralık 2017 Çarşamba 15:00
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