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TOPLANTIYA KATILMAYAN SUUDLAR YEMEN’i VURDU

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları Yemen'in başkenti Sanaa'da polis kampını vurdu.

TOPLANTIYA KATILMAYAN SUUDLAR YEMEN’i VURDU

Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon uçakları Yemen'i vurmak için havalandı. 

39 ÖLÜ
Polis kampının vurulduğu saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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