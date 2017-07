TUNA KIYISINDA OSMANLI MARŞLARIYLA KUTLAMA

Belgrad Kuşatması, her yıl Budapeşte'de Tuna Bayramı olarak gelecek nesiller için barış, sevgi ve hoşgörü temennisine vesile olması için kutlanıyor. Tuna Bayramı kutlamaları ile birlikte Tuna Nehrinin taşkınlar oluşturduğu, sel baskınlarının yaşandığı günlerde yaşamını yitirenler de unutulmayarak tek tek anılıyor.



Organizatör ve Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Derneği Genel Sekreteri Bóta László ve Szabó Zoltán'ın sunumu ile başladı. Szentendre Kecskés Müzik Grubu, Osmanlı Askeri Marşlarından örnekler sundu. Zurna ve def eşliğinde söylenen “Plevne Mehter Marşı, Tuna Nehri Akmam Diyor, Estergon Kalesi” Marşları dinleyicileri büyüledi.



EtkiNliğe katılan Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Polonya, Hırvatistan Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Kore, Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı, Litvanya, Çekya, Vatikan, Romanya, Ukrayna, Slovakya, Yunanistan Büyükelçileri ve Misyon Şefleri Tuna Nehrine denizci askerlerle birlikte günün anısına çelenk bıraktı. Seremoni öncesinde ve sonrasında Buda Kalesine dönük top ve ok atışı gösterileri yapıldı.



Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Barbara Avdalović ve geleneksel ok atıcılığı dünya şampiyonu ve rekortmeni Mónus József de günün anısına bir konuşma yaptı.



Türkler bizim en yakın dost ve kardeşlerimizdir





Mónus József, '' Türkleri 500 yıl önceki Belgrad kuşatmasında hatırladığımız gibi, 1920 yılında 1. Dünya Savaşı'nın galibi Fransa, Amerika, İtalya, İngiltere ve Japonya ülkemiz topraklarının 2/3'ni Trianon Anlaşması ile elimizden alırlarken yanımızda sadece Türkler vardı. Bir ay önce Dünya Okçuluk şampiyonası için İstanbul'daydım. Dünya'nın farklı ülkelerinden katılan okçuların arsında birinci olarak, ödülümü Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'ın elinden aldım. Macar olduğumu öğrenince benimle özel olarak ilgilendi. İki hafta sonra spor müsabakaları için Kahramanmaraş ve Adana'ya gideceğim. Türkler bizim en yakın dost ve kardeşlerimizdir'' dedi.



“Tuna nehrine bıraktığımız bu çiçekler Tuna'ya değil insanlığa”

Türk Macar İşadamları Derneği ( TÜMİŞAD) Başkanı Dr. Osman Şahbaz, 'Organizasyonda emeği geçenlere ve başta Dernek Genel Sekreteri Bóta László ve Szabó Zoltán'a teşekkür ederek, önümüzdeki yıldan itibaren yıllar önce buralara gelen, bu topraklarda şehit düşenlere Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif okunmasını ve ardından tercümesinin katılımcılara dinletilmesini önerdi. “Bugün Tuna nehrine bıraktığımız bu çiçekler Tuna'ya değil insanlığadır'' dedi.

Osmanlı dönemi askeri marş ve Macar Halk Müziklerinden seçme eserler dinlendikten sonra program sona erdi.



Belgrad Kuşatması

Belgrad'ın ilk kuşatması Osmanlı Sultanı I. Murad tarafından gerçekleştirilmişti. Sultan I. Murad Hüdavendigar, Macarların elinde bulunan Belgrad'ı almak için harekete geçmesine rağmen ilk seferde başarıya ulaşamadı. Belgrad Kuşatması veya bilinen diğer adıyla Nándorfehérvár Kuşatması, 1456 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan Krallığı'nın elinde olan Belgrad'ı 2. kez fetih girişimidir. Macar Krallığı, Sırplar ve Haçlı birliklerine karşı mücadele eden Osmanlı askeri, muharebe alanını zafer nidaları atamadan terk etmek zorunda kalmıştır. Belgrad'ın Osmanlı İmparatorluğu için ne kadar mühim bir kale olduğunun farkında olan Kanuni Sultan Süleyman, dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın yarıda bıraktığı işi 1521 yılında tamamlayarak kaleyi fethetti. Belgrad şehri 1830 yılına kadar Osmanlı himayesinde kaldı, halkına adaletle hükmetti. Devrin Avrupa Devletleri için Belgrad Kuşatması Hristiyanlığın kaderini belirlemiştir.

Kurum Haberi