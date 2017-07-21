Türkiye Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür" denildi.

AGD'DEN PROTESTO!

Çağrı sonrasında Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Mescid-i Aksa için Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenleyeceğini belirtti.







İHH'DA KATILIYOR!



İHH İnsani Yardım Vakfı da günlerdir MEscid-i Aksa için çağrı yapıyordu. Vakfın Başkanı Bülent Yıldırım, Mescid-i aksa'da yaşananların, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme çabalarına ilişkin büyük bir adım olduğunu belirtip herkesi bu duruma ses çıkarmaya çağırmıştı.

Cuma günü tüm Türkiye'yi Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz. Herkes protestolara katılsın, herkes Mescid-i Aksa'nın yanında olsun. pic.twitter.com/SUBuhD41UU

— İHH (@ihhinsaniyardim) 20 Temmuz 2017

İHH, ayrıca bugün saat 11:00'de Fatih Reşadiye otelinde yapılacak olan ve Eyüp Buluşmaları Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında bu buluşmalar kapsamında 50 Hoca, Âlim ve Akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiriyi kamuoyu ile paylaşacak.Bildiriyi imzalayanlar şu şekilde:Abdullah Yıldız,Abdullah Cihangir,Abdullah Büyük,Abdullah Taylan,Abdülmetin Balkanlıoğlu,Abdullah Trabzon,Abdülaziz Kutluay,Abdülvahap Ekinci,Abdülhamit Ramazan,Adnan Demircan,Ahmet Ağırakça,Ahmet Taşgetiren,Abdülhamid Kahraman,Ali Rıza Temel,Ali Rıza Demircan,Ahmet Varol,Ahmet Hamdi Yıldırım,Ahmet Bulut,Bülent Yıldırım,Faruk Beşer,Emrullah Hatiboğlu,Halil İbrahim Kutlay,İbrahim Cücük,İhsan Süreyya Sırma,Kazım Sağlam,Kerim Buladı,Mahmut Toptaş,Mehmet Göktaş,Muhammed Emin Yıldırım,Muhammed Tayyip Elçi,Mehmet Paksu,Mustafa Ağırman,Mustafa Karataş,Mehmet Salih Ekinci,Mehmet Said Yaz,Metin Karabaşoğlu,Nureddin Yıldız,Meh Beşir Eryarsoy,Molla Abdullah Yıldız,Ömer Döngeloğlu,Ömer Faruk Akkaya,Ramazan Kayan,Recep Songül,Şinasi Gündüz,Talha Hakan Alp,Vehbi Karakaş,Yaşar Kandemir,Yusuf Kaplan,Yusuf Ziya Kavakçı.- Eyüp Buluşmaları Platformu, Fatih Reşadiye Oteli, saat 11.00- Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önü, saat 11.00- Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne, saat 12.00- İHH, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), MÜSİAD, Beyazıt Meydanı, Cuma namazı sonrasıHacı Bayram Veli Camii, Cuma namazı sonrası5 Ocak Meydanı, Mersin'de Ulu Cami, Cuma namazı sonrasıEnver-ül Hamit Camisi, Cuma namazı sonrasıUlu Cami yanı Köprübaşı mevkisi, Cuma namazı sonrasıSaat 18.00'de basın açıklaması: Kurşunlu Cami önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ulu Cami, Cuma namazı sonrası- Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Orhangazi Parkı, Cuma namazı sonrası- AGD, Osmangazi Metro çıkışı cumartesi günü basın açıklamasıYalova Gönüllü Kuruluşlar Platformu bünyesindeki 30 STK, Yalova Merkez Camii önü, Cuma namazı sonrası: İskele Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Reşadiye Camii, Cuma namazı sonrasıŞerifpaşa Camii, Cuma namazı sonrasıKaragöz Camii önü, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıİslami Sivil Toplum Kuruluşları, Ulu Cami, Cuma namazı sonrasıİmam Hatipliler Derneği ve TÜGVA, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cuma namazı sonrası- Mustazaflar Cemiyeti, Gülistan Caddesi, Cuma namazı sonrası basın açıklaması- İnanç ve Özgürlük Platformu, Atatürk Parkı, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıİHH, Dörtyol Saat Kulesi önü, Cuma namazı sonrası- Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fuat Yağız Camisi, Cuma namazı sonrası- (Midyat ilçesi) Sivil Toplum Platformu, Hacı Hasan Gündüz Camisi, Cuma namazı sonrasıTÜGVA, Çarşı Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Orta Camii, Cuma namazı sonrası: Hızırbey Camisi, Cuma namazı sonrası: Eski Cami önü Cuma namazı sonrası: Erzurum Sivil Toplum Platformu ve çeşitli STK'lar, Lala Paşa Camisi önü, Cuma namazı sonrası: STK temsilcileri, Merkez Cami önü Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Cami Kebir Camisi, Cuma namazı sonrası: Merkez Paşalar Camisi önü, Cuma namazı sonrası: Ağrı Özgür Kudüs İnisiyatifi, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıMemur-Sen, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Alabey Camisi'nden Balıklı Parkı'na, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Balıklıgöl'deki Dergah Cami, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıUlu Cami'den Demokrasi Parkı'na, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Ulu Cami önü, Cuma namazı sonrası: Kayabaşı Camisi önü, Cuma namazı sonrası: Hacı Yusuf Taş Camisi önü, Cuma namazı sonrası- Özgür Kudüs Platformu İzmir Temsilciliği ve TÜGVA, Konak Meydanı, Cuma namazı sonrası- AGD İzmir Şubesi, Konak Yalı Camisi önünde sabah namazı sonrasında, Kudüs'te yaşananları protesto edecek.: Kardeşlik Platformu, Çakaloz Camisi önü, Cuma namazı sonrası baısn açıklaması- Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti, Hatuniye Camisi, Cuma namazı sonrası basın açıklaması- TÜGVA, Aydın Kent Meydanı'nda cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapacak.: AGD, Çınar Yeni Camisi, Cuma namazı sonrası​: AGD öncülüğünde STK'lar, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: İHH İnsani Yardım Vakfı, Çapanoğlu Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: İHH İnsani Yardım Vakfı, Ulu Camii önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması: Kurşunlu Camisi önü, Cuma namazı sonrasıCacabey Camisi, Cuma namazı sonrasıFatih Sultan Mehmet Camisi önü, Cuma namazı sonrası- Kentteki STK'lar Kapu Cami, Cuma namazı sonrası- AGD, Şerafettin Cami, Cuma namazı sonrasıSivil Toplum Platformu, İmaret Camii, Cuma namazı sonrasıSivil Toplum Platformu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıSivil Toplum Kuruluşları Platformunca cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında öğle namazı sonrası basın açıklaması gerçekleştirilecek.Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, AGD ve TÜGVA, Orhan Camii avlusu, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıMemur-Sen ve İHH, Kadı Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıArap Camisi, Cuma namazı sonrasıİHH , Cedidiye Camisi önü, Cuma namazı sonrasıKent meydanı, Cuma namazı sonrasıTÜGVA, Cuma namazı sonrası basın açıklaması.TÜGVA, Samsun Şubesince Büyük Cami önü, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıMilli İrade Platformu, Nasrullah Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıÖzgür-Der, Yavuz Selim Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıTÜGVA, Yeraltı Çarşısı, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıİHH, Ahmet Yesevi Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklamasıİskenderpaşa Camisi, Cuma namazı sonrasıTÜGVA, Sahil Camisi önü, Cuma namazı sonrası- AGD, Atatürk Meydanı, Cuma namazı sonrası- TÜGVA, Bulancak ilçesi, Cuma namazı sonrasıTÜGVA, Halitpaşa Meydanı, Cuma namazı sonrası​Saat Kule Meydanı, Cuma namazı sonrasıOrdu Yalı Camisi önü, Cuma namazı sonrası: AGD, Kemaliye Camisi önü, Cuma namazı sonrası: Van Sivil Dayanışma İnisiyafi, Cuma namazı sonrasıEğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ulu Cami Meydanı, Cuma namazı sonrasıMemur Sen İl Temsilciliği, saat 11.00'de, basın açıklamasıBelediye önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması