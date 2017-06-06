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Tuvaletteki Not Uçağı Karıştırdı, Yolcular Piste Atladı

Avustralya Albury'de bir havaalanındaki uçakta bulunan tehdit notu, yolcuların aşağı atlamasına yol açtı. Notun şaka amacıyla bırakıldığı ortaya çıktı.

Tuvaletteki Not Uçağı Karıştırdı, Yolcular Piste Atladı


Avustralya'da terör örgütü DEAŞ saldırısından saatler sonra bu kez bir havaalanında olağanüstü anlar yaşandı.

ŞAKA NOTU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Şaka için uçağın tuvaletine bırakılan bir not, Yeni Güney  Galler eyaletindeki Albury'de bulunan havalimanının tahliye edilmesine yol açtı.  Reuters haber ajansına konuşan polis sözcüsü, "Hiçbir şey bulunmadı, hiç kimseye karşı bir tehdit yoktu, yalnızca bir nottu" dedi.

UÇAKTAN PİSTE ATLADILAR

42 yolcusu bulunan küçük uçaktaki panik anını anlatan bir yolcu, bir kişinin "Bagajlarınızı bırakın. Dışarı koşun, koşun, koşun" diye bağırdığını söyledi. Bunun üzerine, bazı yolcular panikle uçaktan piste atladı.  Polis yetkilileri, uçağın tuvaletine notu bırakan erkeğin bir erkeğin tutuklandığını aktarıyor ancak bırakılan notun ne olduğu açıklanmış değil.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Avustralya'nın Melbourne kentinde Pazartesi günü yaşanan rehine krizininın arkasından DEAŞ çıktı. Yacqub Khayre adındaki saldırgan, bir kişiyi öldürdü ve ardından bir kadını rehin aldı. Bir apartmanın içindeki korku dolu saatlerin ardından kadın kurtarıldı.

Polisle çatışan Yacqub Khayre adlı saldırgan öldürüldü. Saldırganın, eylemi gerçekleştirmeden önce yerel bir televizyon kanalını arayarak DEAŞ adına hareket ettiğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ,  Avustralya'nın DEAŞ karşıtı koalisyona asker gönderdiği için hedef seçildiğini duyurdu.  Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull olayın bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Yacqub Khayre'nin uzun bir suç geçmişi var. Bundan sekiz yol önce Sydney'deki bir askeri kışlaya düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuldu ancak mahkemede aklandı. Khayre son olarak geçen yıl başka bir suçtan cezaevine girip çıkmıştı. (SONDAKİKA)

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