"ÜMMET UYUYOR, UMUT TÜRKİYE"

YediHilal Derneği Kayseri Şubesi “Uluslarüstü Kayseri Buluşmaları” programlarının ilkini gerçekleştirdi. Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Beytül Makdis Çalışmaları Akademisi kurucusu Filistinli Prof. Dr. Abd El Fettah El Awaisi’nin konuşmacı olarak katıldığı programda “Mescid-i Aksa” konuşuldu.Açılışında Musa Çelik tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen konferansta tercümanlığı Yakup Aktaş yaptı. Konferansı izleyenler arasında Talas Müftüsü Esat Yapıcı ile Diyanet-Sen Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu da vardı.Hunat Medresesi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Beytü’l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi, “Siyonistler projelerini peyderpey uygulamaya geçiriyor, 1967’de yazılan bir yazıda ‘Siyonist devlet 5 yılda kurulur elli yılda kendini ispat eder’ denmektedir, yani bugün uyguladıkları politikalar 50 yıl öncesinde planlanmıştı.” dedi.“Siyonistler istiyor ki, Müslümanlar sabah namazında mescide gelsin namazlarını kılsınlar, ancak Siyonizm’e karşı bir duruş sergilemesinler” diyen Awaisi, “Mescid-i Aksa’ya 7.30’dan sonra Müslümanların girmeleri yasak, ta ki 11.30’a kadar. Erkekleri kargaşa çıkaracak, kendileriyle savaşacaklar diye korktukları için almıyorlar onu anladık da, kadınlar Mescid-i Aksa’da tekbir getirmekten başka bir şey yapmadıkları halde, onları da oraya girmekten men etmenin anlamı nedir? Allah bizi affetsin ümmet uyuyor” diye konuştu.“Her Müslüman Mescid-i Aksa’ya girmek için Siyonist bekçilerden izin almak zorunda” diyen Awaisi, 50 yaşın altındaki Müslümanların ise girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.Siyonizm’in projelerini peyderpey gerçekleştirdiğini, bu nedenle de ümmetin uyanmadığını dile getiren Awaisi, “Her şeyi peyderpey gerçekleştiriyorlar, şimdi de ‘Mescid-i Aksa’nın şu bölümü sizin, şu bölümü bizim olsun’ diyorlar, 1967’den beri ilk defa Mescid-i Aksa bu yıl 14 Temmuz’da 3 gün üst üste hiç açılmadı, 10 gün ise hiç ezan okunmadı” dedi.İsrail’in Filistin politikalarını ‘ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek’ deyimiyle açıklayan Awaisi, “Önce Mescid-i Aksa’yı tamamen kapattılar, tepkilerden sonra açıp, o radyasyonlu X-ray cihazlarını koydular” diye konuştu.İslam dünyasındaki karışıklıklara da değinen Awaisi, “Mısır’da Sisi başa bela oldu, Libya’da, Yemen’de, Irak’ta, Suriye’de neler olduğunu biliyorsunuz. Bu ümmetin başındaki belaları görelim ve uyanalım Siyonist devlet bunları bir fırsat biliyor ve her gün Filistin’i yok etmek için bir politikasını daha devreye sokuyor” dedi.“İsrail’in planına karşı bizim görevimiz ne?” diye soran Awaisi, “Herkesin gücü yettiği kadar Mescid-i Aksa’yı savunması gerekir, çünkü İsra suresinde de değinildiği gibi Mescid-i Aksa sadece Arapların veya Filistinlilerin değil, bütün ümmetindir” dedi.Türkiye halkının Mescid-i Aksa için sorumluluğunun diğer Müslümanlardan fazla olduğuna değinen Awaisi, “Mescid-i Aksa’nın çevresindeki surlar dedeleriniz Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit’ten izler taşır, sizin sorumluluğunuz daha fazladır. Bu nedenle sizden sizin için değil ümmet için güçlü bir Türkiye istiyorum.” diye konuştu.Yedi Hilal Derneği Üniversiteler Başkanı İbrahim Çalışkan da toplantının amacının Mescid-i Aksa bilincini aşılamak olduğunu kaydetti. Birlik- beraberlik olduğu takdirde Türk milletinin önünde ne İsrail ne de Amerika’nın duracağını belirten Çalışkan, İslam dünyasının Mescid-i Aksa’da yaşanan kuşatmaya seyirci kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.