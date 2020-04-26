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'WUHAN'DAKİ TÜM KORONA HASTALARI TABURCU EDİLDİ'

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, korona virüs salgının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

'WUHAN'DAKİ TÜM KORONA HASTALARI TABURCU EDİLDİ'

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Wuhan'da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869'u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye ulaştı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
 

İHA

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