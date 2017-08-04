"YAHUDİLER YİNE BİZE SIĞINACAK"

İl Özel İdaresi konferans salonunda gerçekleştirilen “Filistin özgür olana kadar ses ver!” isimli programa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Barosu eski Başkanı Fevzi Konaç, STK temsilcileri ve duyarlı vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programın sunuculuğunu Gazali Kip yaptı. Cami-i Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan’ın Kur’an tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Şahin Güven de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.
“Amin’den öteye geçemeyen bir ümmet”
Daha sonra konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Filistin uzmanı, Kudüs sevdalısı ve araştırmacısı Musa Biçkioğlu, İsrail’in de içinde bulunduğu tüm Filistin topraklarını geri alabilecek güçte olduğumuzu söyleyerek, “İslam Dünyası olarak bunu yaptığımız takdirde kişi başına 1 dolar gibi bir rakam düşer.” dedi. “Geceleri dahi uyumayan bir İsrail’in bir istihbaratçısı gün bizde 24 saat değil 48 saat diyor.” ifadelerini kullanan Biçkioğlu, “İslam Dünyası ise halen uyanacak da gündüzleri değerlendirecek. Maalesef ‘Amin’den öteye geçemeyen bir ümmet.” şeklinde konuştu.
Tarihin bize yüklediği bir misyon var
Tarih boyunca Yahudilerin yaşadıkları zulümlerden kaçarak İslam Coğrafyasına sığındığını hatırlatan Biçkioğlu, “Yahudiler yine yakın zamanda gelip bize sığınacaklar. Birbirlerini kabul etmeyen Yahudileri kimse kabul etmezken tarih boyunca biz kabul etmişiz. Yine aynısı olacak.” dedi.
Biçkioğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
“Küçük bir beylik olan Elazığ Harput Artuklularının Kudüs’ü kurtarmak için yollara düştüklerini ve beylerinin Menbiç önlerinde kendisine isabet eden bir okla şehit olduğunu ve ölmeden önce “Bu ok bana değil İslam’a atıldı” dediğini biliyor musunuz? Selçuklunun, Danişmentlerin ve Osmanlı’nın Kudüs için yaptıklarını biliyor musunuz? Tarihin bize yüklediği bir misyon var.”
‘Ümmet’in ana demek olduğunu kaydeden Biçkioğlu, “Biz birbirimize Ümmet değiliz. Biz birbirimize kardeşiz. Diğer toplumlara, diğer dinlere ümmetiz. Anne ve baba arasında bir fark vardır. Anne babaya göre çok daha merhametlidir. Acaba ümmet olabilmemiz için İsra hadisesinin gece olmasını düşünerek, geceleri dahi ayakta durmamızın altı mı çiziliyor. Hani ana uyumuyor ya yavrusu gece ağlayınca… Bizim de ümmet olarak geceleri dahi ayakta durmamız mı isteniyor?” açıklamasında bulundu.
Kayseri Gündem
“Amin’den öteye geçemeyen bir ümmet”
Daha sonra konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Filistin uzmanı, Kudüs sevdalısı ve araştırmacısı Musa Biçkioğlu, İsrail’in de içinde bulunduğu tüm Filistin topraklarını geri alabilecek güçte olduğumuzu söyleyerek, “İslam Dünyası olarak bunu yaptığımız takdirde kişi başına 1 dolar gibi bir rakam düşer.” dedi. “Geceleri dahi uyumayan bir İsrail’in bir istihbaratçısı gün bizde 24 saat değil 48 saat diyor.” ifadelerini kullanan Biçkioğlu, “İslam Dünyası ise halen uyanacak da gündüzleri değerlendirecek. Maalesef ‘Amin’den öteye geçemeyen bir ümmet.” şeklinde konuştu.
Tarihin bize yüklediği bir misyon var
Tarih boyunca Yahudilerin yaşadıkları zulümlerden kaçarak İslam Coğrafyasına sığındığını hatırlatan Biçkioğlu, “Yahudiler yine yakın zamanda gelip bize sığınacaklar. Birbirlerini kabul etmeyen Yahudileri kimse kabul etmezken tarih boyunca biz kabul etmişiz. Yine aynısı olacak.” dedi.
Biçkioğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
“Küçük bir beylik olan Elazığ Harput Artuklularının Kudüs’ü kurtarmak için yollara düştüklerini ve beylerinin Menbiç önlerinde kendisine isabet eden bir okla şehit olduğunu ve ölmeden önce “Bu ok bana değil İslam’a atıldı” dediğini biliyor musunuz? Selçuklunun, Danişmentlerin ve Osmanlı’nın Kudüs için yaptıklarını biliyor musunuz? Tarihin bize yüklediği bir misyon var.”
‘Ümmet’in ana demek olduğunu kaydeden Biçkioğlu, “Biz birbirimize Ümmet değiliz. Biz birbirimize kardeşiz. Diğer toplumlara, diğer dinlere ümmetiz. Anne ve baba arasında bir fark vardır. Anne babaya göre çok daha merhametlidir. Acaba ümmet olabilmemiz için İsra hadisesinin gece olmasını düşünerek, geceleri dahi ayakta durmamızın altı mı çiziliyor. Hani ana uyumuyor ya yavrusu gece ağlayınca… Bizim de ümmet olarak geceleri dahi ayakta durmamız mı isteniyor?” açıklamasında bulundu.
Kayseri Gündem