YAZARIMIZ EYMEN HALiD’DEN NETENYAHU’YA CEVAP!

BM Genel Kurulu öncesi twitter üzerinden küstah açıklamalarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun twitter’dan yaptığı “Yalanlar evi BM tanısa da tanımasa Kudüs bizim başkentimizdir” paylaşımına gazetemizin Kayseri’de yaşayan Suriye mültecisi Filistinli yazarı Eymen Halid’den cevap geldi.Netanyahu’nun küstah twitine yorum yazan Halid, “Biz diyoruz ki; Kudüs gökyüzünün başkentidir, bu yüzden İsrail’in başkenti olması imkânsızdır. Bazı kararları aleyhimize olsa bile biz Birleşmiş Milletler’in saygınlığını kabul ediyoruz. Biz bunu gelişmesini arzuladığımız adalet mefhumunun hatırına yapıyoruz. Nihayetinde Kudüs adına konuşması gerekenler bizler değiliz, Ahed et-Temîmî gibilerdir” ifadelerini kullandı.