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‘Yuva’ya birincilik ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezine bağlı BÜSAM Film Akademi Rusya’nın St. Petersburg kentinde 5.’ si düzenlenen Avrupa Uluslararası Film Festivalinde “Yuva” filmiyle en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülü aldı.

‘Yuva’ya birincilik ödülü

BÜSAM Film Akademi belgesel film yapım ve kısa film yapım atölyeleri ile şehrimizdeki sinema severlere nitelikli eğitim vererek, yetiştirdiği öğrenciler tarafından çekilen ve şehrimizi anlatan belgesel filmler ve kısa filmlerle Kayseri’yi ulusal ve uluslararası festivallerde temsil ediyor.



BÜSAM Film Akademisi öğrencilerinden tarafından yapılan ve daha önce Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde 1550 film arasında birincilik kazanan “Yuva” adlı film St. Petersburg’da düzenlenen 5. Avrupa Uluslararası Film Festivalinde de en iyi kurgu ödülünün sahibi oldu.


 

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