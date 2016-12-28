Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "İşgal altındaki vatan topraklarının milli ruhunu İstiklal Marşı'yla kaleme alan merhum Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu, birliğini ve beraberliğini en güzel biçimde yansıtmaktadır" dedi.

Nursaçan, "İstiklal marşımız milletimizin hiçbir şart altında hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğinin haykırışıdır. Tarihe dönüp baktığımızda, ülkemiz bugünlere kolay gelmemiştir. Kurtuluş Savaşı kolay kazanılmamıştır. İstiklal Savaşı'na şair, mütefekkir, mücadele adamı ve vatansever kimliğiyle eşsiz destek veren Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü en veciz şekilde ifade etmiştir. Akif, "Asım’ın Nesli" derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden bir nesilden bahsederek, milletimizin geleceği olan gençlerin de bu şuurda yetişmesini istemiştir.

Bizlere düşen görev ise gelecek kuşakların, atalarının kendilerine emanet ettikleri bu kutsal vatan için, sağladıkları birlik, beraberlik, kardeşlik, güven ve huzur ortamının yaşatılması için farkındalık oluşturulmasının sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Nursaçan ayrıca, "Bu vatana ve bu milletin evlatlarına; ölümsüz eserler ve bir milli şuur armağan ederek aramızdan ayrılan merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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