Çalgı Çengi’nin ünlü oyuncuları Kayseri’ye geliyor Forum Kayseri, “Çalgı Çengi İkimiz” filminin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, bu akşam saat 19:00’da izleyicilerle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin ardından filmin özel gösterimi yapılacak.

Kayserililerin buluşma noktası Forum Kayseri, gişe rekorları kıran “Çalgı Çengi İkimiz” filmini bugün özel gösterimle sanatseverlerle buluşturacak. Gösterim öncesinde filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir’in de yer alacağı keyifli bir söyleşi gerçekleşecek.



Bu keyifli söyleşinin hemen ardından ünlü oyuncular ile birlikte izleyiciler saat 20:00’de gerçekleşecek olan filmin özel gösteriminde eğlenceli dakikalar geçirecek. “Çalgı Çengi İkimiz” özel gösterimin öncesinde sanatseverler, sinema salonunda başrol oyuncularına soru sorma ve sohbet etme imkanı bulabilecekler.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği “Çalgı Çengi İkimiz” filmi; Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih’in (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkıp kendilerine yeni bir sayfa açmalarıyla başlıyor. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmuyor sonrasında başlayan olaylar zincirlemesi ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.



Kurum Haberi



