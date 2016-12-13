Hacılar şehitlerimizi andı Hacılar’da, yurt genelinde terör olaylarında canlarını feda eden şehitlerimizi anma ve Kur’an ziyafeti programı düzenlendi.

Hacılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, şehitler için Hacılar Kültür Merkezinde Mevlid-i Şerif okundu. Programa Mevlüthan Celal Yılmaz, Süleymaniye Cami İmam Hatibi Ekrem Nalbant ve Darende Somuncu Baba Külliyesi İmam Hatibi Mustafa Baş da katıldı.

Programa, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Herdem, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Hüdai Barut, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacılar Yeşil Cami İmam Hatibi Zübeyir Mızrak tarafından okunan Kur’an-ı kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, milletimizin maneviyatını güçlendirmek için böyle bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine destek olan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye teşekkür etti. (Kurumsal haber)

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