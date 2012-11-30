HİÇ - Mehmet AYMAN

Bu anlamda din, ahlak, bilgi siyaset ve gündelik yaşam alanlarında önceden tanımlanmış, şekillenmiş ve kabul görmüş tüm değerleri de inkâr eder. Yine geleneğin din ve ahlakla alakalı olarak günümüze kadar taşıdığı uygulamaları/ibadetleri de gereksiz ve anlamsız bulduğunu söyler.

İşte modernite ’nin tüm bu yorum biçimlerine Nihilizm/Hiççilik denir. Böyle inanıp yaşayan kimselere de Nihilist denir. Yani Hiçci. Yani hiçbir şeye inanmayan, kutsalı olmayan anlamında Hiçci.

Nihilizm geleneksel toplumlarda görülmeyip bilakis modern toplumların ve modern insanın bir sapkınlığıdır. Evet hem zihinsel bir sapkınlık hem de inanç ve pratik hayatla ilgili bir sapkınlık.

Nihilizm insan hayatının birkaç alanında kendisini açığa vurur, belli eder.

Genel anlamıyla Allah’ın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve tabii ki ahiret hayatını yani öldükten sonraki hayatı yadsır. Genel bir tavır olarak veya felsefi bir düşünüş biçimi veya psikolojik bir hal olarak Nihilizm; her türlü dini ahlaki siyasi ve toplumsal değerden yoksun olma, onları kabul etmeme halini anlatır.

Mesela varlık, yokluk, gerçeklik, gerçek dışılık, doğru, yanlış, bilgi, kanaat türünden tüm ayırımları reddetmek durumunu da ifade eder. İşte bu yüzden zihinsel bir sapkınlıktır diyoruz. Zihinsel bir sapkınlık olduğu içindir ki bilgi alanında herkesin kabul edeceği/nesnel bir doğrudan bahsedilemeyeceğini, bilinebilir hiçbir şey olmayacağını söyleyerek insanı agnostizme/bilinemezciliğe götürür. Bilgi ise bizatihi bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Yanılsama olduğu için de hiçbir değeri yoktur. Her şey izafi/göreceli ve anlamsızdır.

Nihilizmin insanı agnostizme götürdüğünü söylemiştik. Bundan nihilistlerin de agnostik oldukları doğal olarak çıkarılacaktır. Agnostiklere göre hangi konuda olur sa olsun, kimden ve hangi yollarla elde edilirse edilsin(dini bilgi/ vahyin getirdiği bilgi dâhil) doğru ve güvenilir bilgi imkânsızdır.

Metafizikle ilgili görüşlerini de bilgi anlayışı üzerine bina ettikleri için Tanrı’nın da bilinemeyeceğini savunurlar. İşte bu durum da onları Ateizme/Tanrıtanımazlığa kadar götürür. Buradan da şu doğal sonucu çıkarabiliriz ki; moderniteyi hayat tarzı olarak kabul edip, geleneği ve kutsalı inkar eden her nihilist aynı zamanda Agnostik ve Ateisttir. Yani tanrıtanımaz.

Tanrı inanışının yadsındığı bu gibi durumlarda ise Hayatın, evrenin ve içindekilerin anlamı bir anda yok olur, silinir gider. İnsanın, insan yaşamının ve yapıp etmelerinin hiçbir değeri ve anlamı kalmaz. Anlamsız hayatı da yaşamaya değer bulmazlar. İşte bu durumda onları pesimizme/bedbinlik ve intihara götürür.( Ek 1deki tabloyu inceleyiniz. “Din” ile barışık olmayan ülkelerde intihar oranlarının yüksek olduğunu göreceksiniz.)

Modernliğin kendisini geleneğe karşı konuşlandırdığını kabul ettikten sonra; modernite nin başat düşünce biçimi olarak tanımladığımız Nihilizmin de geleneksel ahlak anlayışlarının tüm kabullerini, ilke ve prensiplerini ret ederek geleneksel her türlü ilke ve değeri sorgulayıp, ahlaki normları, değer ölçülerini, neden irrasyonel olarak nitelendirdiğini anlamamız biraz daha kolaylaşacaktır.

Onlara göre hiçbir ahlaki değer akıl ya da sezgi yoluyla veya yasalardan elde edilen otorite yoluyla temellendirilemez. Nihilizme göre tüm değer yargıları, tıpkı inanış biçimleri gibi akıldışı ve anlamsızdır. Ya da irrasyonel/akıldışı duyguların ve keyfi davranışların ürünüdür. Bunun içindir ki değer yargısı/Ahlak diye bir şey yoktur. Değerlerin kabulü söz konusu olmayınca da olmayan değerlere bağlanmanın bir manası yoktur. Sonuç olarak da artık kendilerine inanılmayan değerlerin yıkılması gerekir.

İşte bu görüşleri de onları anarşizme götürmüştür.

Özetle Modernite demek, Nihilizm/Hiççilik, Agnostizm/Bilinemezcilik, Ateizm/Tanrıtanımazlık ve Pesimizm/Bedbinlik, kötümserlik demektir. İyi, güzel, çekici olarak gördüğünüz ne varsa yalandır. Modernizm’in maskesidir. Sakın ola maskedeki cazibeye kapılıp da yolunuzu şaşırmayın. Benden söylemesi.

Ülkelere göre intihar oranları

Aşağıdaki tablonun özellikle en alt sıralarında yer alan ülkeler hakkındaki veriler daha az güvenilir olabilir. 2008 yılına ait Türkiye verisinin kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); ancak TÜİK, cinsiyete göre intihar oranlarını vermiyor. İlgili Wikipedia makalesinde yararlanılan kaynağa göre, 1995 yılında Türkiye'de her yüz bin erkekten 2,3'ü, her yüz bin kadından 2,9'u intihar etmiş.

Ülkelere göre intihar oranları (100 bin kişi başına)