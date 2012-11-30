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HİÇ - Mehmet AYMAN

Modernite ’nin en belirgin ve başat özelliği geleneğe karşı olmasıdır. Bu sebeple geleneğin geçmişten bu güne değin yüklenip günümüze taşıdığı tüm değer yargılarını inkâr ve reddeder.

HİÇ - Mehmet AYMAN

 Bu anlamda din, ahlak, bilgi siyaset ve gündelik yaşam alanlarında önceden tanımlanmış, şekillenmiş ve kabul görmüş tüm değerleri de inkâr eder. Yine geleneğin din ve ahlakla alakalı olarak günümüze kadar taşıdığı uygulamaları/ibadetleri de gereksiz ve anlamsız bulduğunu söyler.

İşte modernite ’nin tüm bu yorum biçimlerine Nihilizm/Hiççilik denir. Böyle inanıp yaşayan kimselere de Nihilist denir. Yani Hiçci. Yani hiçbir şeye inanmayan, kutsalı olmayan anlamında Hiçci.

Nihilizm geleneksel toplumlarda görülmeyip bilakis modern toplumların ve modern insanın bir sapkınlığıdır. Evet hem zihinsel bir sapkınlık hem de inanç ve pratik hayatla ilgili bir sapkınlık.

Nihilizm insan hayatının birkaç alanında kendisini açığa vurur, belli eder.

Genel anlamıyla Allah’ın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve tabii ki ahiret hayatını yani öldükten sonraki hayatı yadsır. Genel bir tavır olarak veya felsefi bir düşünüş biçimi veya psikolojik bir hal olarak Nihilizm; her türlü dini ahlaki siyasi ve toplumsal değerden yoksun olma, onları kabul etmeme halini anlatır.

Mesela varlık, yokluk, gerçeklik, gerçek dışılık, doğru, yanlış, bilgi, kanaat türünden tüm ayırımları reddetmek durumunu da ifade eder. İşte bu yüzden zihinsel bir sapkınlıktır diyoruz. Zihinsel bir sapkınlık olduğu içindir ki bilgi alanında herkesin kabul edeceği/nesnel bir doğrudan bahsedilemeyeceğini, bilinebilir hiçbir şey olmayacağını söyleyerek insanı agnostizme/bilinemezciliğe götürür. Bilgi ise bizatihi bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Yanılsama olduğu için de hiçbir değeri yoktur. Her şey izafi/göreceli ve anlamsızdır.

Nihilizmin insanı agnostizme götürdüğünü söylemiştik. Bundan nihilistlerin de agnostik oldukları doğal olarak çıkarılacaktır. Agnostiklere göre hangi konuda olur sa olsun, kimden ve hangi yollarla elde edilirse edilsin(dini bilgi/ vahyin getirdiği bilgi dâhil) doğru ve güvenilir bilgi imkânsızdır.

Metafizikle ilgili görüşlerini de bilgi anlayışı üzerine bina ettikleri için Tanrı’nın da bilinemeyeceğini savunurlar. İşte bu durum da onları Ateizme/Tanrıtanımazlığa kadar götürür. Buradan da şu doğal sonucu çıkarabiliriz ki; moderniteyi hayat tarzı olarak kabul edip, geleneği ve kutsalı inkar eden her nihilist aynı zamanda Agnostik ve Ateisttir. Yani tanrıtanımaz.

Tanrı inanışının yadsındığı bu gibi durumlarda ise Hayatın, evrenin ve içindekilerin anlamı bir anda yok olur,  silinir gider. İnsanın, insan yaşamının ve yapıp etmelerinin hiçbir değeri ve anlamı kalmaz. Anlamsız hayatı da yaşamaya değer bulmazlar. İşte bu durumda onları pesimizme/bedbinlik ve intihara götürür.( Ek 1deki tabloyu inceleyiniz. “Din” ile barışık olmayan ülkelerde intihar oranlarının yüksek olduğunu göreceksiniz.)

Modernliğin kendisini geleneğe karşı konuşlandırdığını kabul ettikten sonra; modernite nin başat düşünce biçimi olarak tanımladığımız Nihilizmin de geleneksel ahlak anlayışlarının tüm kabullerini, ilke ve prensiplerini ret ederek geleneksel her türlü ilke ve değeri sorgulayıp, ahlaki normları, değer ölçülerini, neden irrasyonel olarak nitelendirdiğini anlamamız biraz daha kolaylaşacaktır.

Onlara göre hiçbir ahlaki değer akıl ya da sezgi yoluyla veya yasalardan elde edilen otorite yoluyla temellendirilemez. Nihilizme göre tüm değer yargıları, tıpkı inanış biçimleri gibi akıldışı ve anlamsızdır. Ya da irrasyonel/akıldışı duyguların ve keyfi davranışların ürünüdür. Bunun içindir ki değer yargısı/Ahlak diye bir şey yoktur. Değerlerin kabulü söz konusu olmayınca da olmayan değerlere bağlanmanın bir manası yoktur. Sonuç olarak da artık kendilerine inanılmayan değerlerin yıkılması gerekir.

İşte bu görüşleri de onları anarşizme götürmüştür.

Özetle Modernite demek, Nihilizm/Hiççilik,  Agnostizm/Bilinemezcilik, Ateizm/Tanrıtanımazlık ve Pesimizm/Bedbinlik, kötümserlik demektir. İyi, güzel, çekici olarak gördüğünüz ne varsa yalandır. Modernizm’in maskesidir. Sakın ola maskedeki cazibeye kapılıp da yolunuzu şaşırmayın. Benden söylemesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkelere göre intihar oranları

Aşağıdaki tablonun özellikle en alt sıralarında yer alan ülkeler hakkındaki veriler daha az güvenilir olabilir. 2008 yılına ait Türkiye verisinin kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); ancak TÜİK, cinsiyete göre intihar oranlarını vermiyor. İlgili Wikipedia makalesinde yararlanılan kaynağa göre, 1995 yılında Türkiye'de her yüz bin erkekten 2,3'ü, her yüz bin kadından 2,9'u intihar etmiş. 

Ülkelere göre intihar oranları (100 bin kişi başına)

Ülke

Erkeklerde

Kadınlarda

Tüm nüfusta

Yıl

Litvanya

68,1

12,9

38,6

2005

Belarus

63,3

10,3

35,1

2003

Rusya

58,1

9,8

32,2

2005

Slovenya

42,1

11,1

26,3

2006

Macaristan

42,3

11,2

26

2005

Kazakistan

45

8,1

25,9

2005

Letonya

42

9,6

24,5

2005

Japonya

34,8

13,2

23,7

2006

Ukrayna

40,9

7

22,6

2005

Güney Kore

29,6

14,1

21,9

2006

Belçika

31,2

11,4

21,1

1997

Estonya

35,5

7,3

20,3

2005

Finlandiya

31,1

9,6

20,1

2005

Hırvatistan

30,5

9,7

19,7

2005

Sırbistan-Karadağ

28,4

11,1

19,5

2006

Hong Kong

22

13,1

17,4

2005

Moldova

31,5

5,1

17,8

2006

Fransa

26,4

9,2

17,6

2005

İsviçre

24,7

10,5

17,6

2005

Polonya

27,8

4,6

15,8

2005

Avusturya

24,7

7

15,6

2006

Çek C.

25,5

5,6

15,3

2005

Uruguay

24,5

6,4

15,1

2001

Çin

13

14,8

13,9

1999

Danimarka

19,2

8,1

13,7

2001

Yeni Zelanda

20,3

6,5

13,2

2008

İsveç

19,5

7,1

13,3

2002

Bulgaristan

19,7

6,7

13

2004

Almanya

19,7

6,6

13

2004

Slovakya

22,3

3,4

12,6

2005

Romanya

21,5

4

12,5

2004

Küba

18,6

6,2

12,4

2004

Bosna-Hersek

20,3

3,3

11,8

1991

Norveç

15,7

7,4

11,6

2005

Kanada

17,3

5,4

11,4

2004

İzlanda

16,2

6,1

11,2

2005

Portekiz

17,5

4,9

11,2

2003

ABD

17,7

4,5

11,1

2005

Avustralya

17,1

4,7

10,9

2003

Hindistan

12,2

9,1

10,6

1998

Şili

17,8

3,1

10,4

2003

Singapur

12,9

7,7

10,3

2006

Güney Afrika

25,3

5,6

-

2005

İrlanda

16,3

3,2

9,7

2005

Hollanda

12,7

6

9,4

2004

Kırgızistan

15,3

3,2

9,2

2005

Arjantin

14,1

3,5

8,7

2003

Türkmenistan

13,8

3,5

8,6

1998

Zimbabwe

10,6

5,2

7,9

1990

Tayland

12

3,8

7,8

2002

İspanya

12

3,8

7,8

2005

Nikaragua

11,1

3,3

7,2

2005

İtalya

11

3,4

7,1

2003

El Salvador

10,3

3,5

6,9

2005

Makedonya

9,5

4

6,8

2003

İngiltere

10,4

3,2

6,8

2005

İsrail

10,4

2,1

6,2

2003

Kolombiya

8,9

2,6

5,7

1999

Özbekistan

8,1

3

5,5

2003

Venezüella

8,4

1,8

5,1

2002

Brezilya

6,8

1,9

4,3

2002

Meksika

7

1,4

4,1

2005

Arnavutluk

4,7

3,3

4

2003

TÜRKİYE

-

-

4

2008

Yunanistan

5,9

1,2

3,5

2006

Bahreyn

4,9

0,5

3,1

1988

Paraguay

4,5

1,6

3,1

2003

Tacikistan

2,9

2,3

2,6

2001

Gürcistan

3,4

1,1

2,2

2001

Guatemala

3,4

0,9

2,1

2003

Filipinler

2,5

1,7

2,1

1993

Kuveyt

2,5

1,4

2

2002

Ermenistan

3,2

0,5

1,8

2003

Azerbaycan

1,8

0,5

1,1

2002

Peru

1,1

0,6

0,9

2000

İran

0,3

0,1

0,2

1991

Jamaika

0,3

0

0,1

1990

Suriye

0,2

0

0,1

1985

Mısır

0,1

0

0

1987
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