İLKEL/PRİMİTİF MODERNLİK- Mehmet AYMAN

Burada özellikle dikkat çekmek isterim ki modern batı uygarlığı, lehinde oluşan bu hayranlık ve hatta budalalık derecesine varan bağlılık işte bu büyülenmişlik durumunun bir sonucudur. İşin özüne vukufiyet kesp edemeyecek kadar büyülenmiş kitleler batının görmelerini istediği şeylere bakarak hayranlıklarını yenilemekte ve bizim gibi aykırı düşünenlere itirazlarını da bu doğrultuda sıralamaktadırlar. Halbuki onların göstermek ve teşhir etmek istediklerinin aksine dışarı sızan dün Bosna ve Irak da bu gün de Suriye’de ortaya çıkandan başka bir şey değildir.

03 Kasım 2012 Cumartesi 21:29