

ASPARAGAS KÖŞESİ



Feto, nihayet Pensilvanya’dan taşınıyor



FETÖ lideri Fetullah Gülen, uzun yıllardır yaşadığı ABD’nin Pensilvanya eyaletinden “Massachusetts” eyaletine taşınıyor.

15 Temmuz hain kalkışmasından sonra Türk milletinin gözünden iyice düşünce Pensilvanya’da da huzuru kaçan FETÖ lideri ve sözde “Kainat İmamı” Fetullah Gülen, yeni eyaletinde gözlerden ırak bir köşede inzivaya çekilme ve kendini unutturma kararı aldı.



Gülen’in bu kararında “Pensilvanya” isminin Türkçe’ye uygun, şiirsel ve kolay telaffuz edilebilir olmasının da büyük etkisi olduğu öğrenildi. Muhabirimiz Şakir Çakmaşakirt’in Zamane Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Darmaduman’dan sızdırdığı bilgilere göre, Türk halkının “Pensilvanya” ismini sık sık dile getirmesi, hatta mitinglerde sık sık “vur vur inlesin, Pensilvanya dinlesin!“ demesi bardağı taşıran son damla oldu.



Göksel katmanlarla ve cemaatin 7. katmanındaki en üst düzey elemanlarıyla istişare eden Fethullah Gülen “ismi çok zor söylenen bir eyalete taşınma” fikrine sıcak baktı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu amaca en uygun eyaletin “Massachusetts” olduğunda karar kılındı. Gülen “bu ismi de dillendirip slogan yapsınlar ya! Sıkar biraz. Söyleyemezler bile..“ dedi.



Gölü de dünyanın en uzun ismine sahip

Çakmaşakirt’in yaptığı araştırmalara göre, ABD’nin Massachusetts eyaletinin Nipmuck Kızılderililerinin yaşadığı orta kesimlerinde bulunan bir gölün de 45 harften oluşan ismini telaffuz etmek neredeyse imkansız. Dünyanın en uzun ve söylenmesi en zor isimlerinden birine sahip olan “Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg” gölünün adı zaman zaman değiştirilmek istenmiş, ancak tepkiler nedeniyle bundan her seferinde vazgeçilmiş.



İsminde 15 “g” harfi bulunan göl ile ilgili çok sayıda şiir yazılmış, beste yapılmış. 15 “g” harfinden sadece ikisinin isimden çıkarılması girişimleri 1949’daki kampanyayla engellenmiş. “Telaffuz sorunu” nedeniyle pek çok kişinin “Webster” gölü diye adlandırdığı Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg”un Nipmuck Kızılderililerinin dilinde, “Sen kendi tarafında, ben kendi tarafımda balık avlayalım, ortada ise kimse avlanmasın” anlamına geldiği iddia ediliyor.



GÜNÜN KARESİ



Fotoğraf: Şaban Ok



15 Temmuz hain kalkışmasından sonra Türk milletinin gözünden iyice düşünce Pensilvanya’da da huzuru kaçan FETÖ lideri ve sözde “Kainat İmamı” Fetullah Gülen, yeni eyaletinde gözlerden ırak bir köşede inzivaya çekilme ve kendini unutturma kararı aldı.Gülen’in bu kararında “Pensilvanya” isminin Türkçe’ye uygun, şiirsel ve kolay telaffuz edilebilir olmasının da büyük etkisi olduğu öğrenildi. Muhabirimiz Şakir Çakmaşakirt’in Zamane Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Darmaduman’dan sızdırdığı bilgilere göre, Türk halkının “Pensilvanya” ismini sık sık dile getirmesi, hatta mitinglerde sık sık “vur vur inlesin, Pensilvanya dinlesin!“ demesi bardağı taşıran son damla oldu.Göksel katmanlarla ve cemaatin 7. katmanındaki en üst düzey elemanlarıyla istişare eden Fethullah Gülen “ismi çok zor söylenen bir eyalete taşınma” fikrine sıcak baktı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu amaca en uygun eyaletinkarar kılındı. Gülen “bu ismi de dillendirip slogan yapsınlar ya! Sıkar biraz. Söyleyemezler bile..“ dedi.Çakmaşakirt’in yaptığı araştırmalara göre, ABD’nin Massachusetts eyaletinin Nipmuck Kızılderililerinin yaşadığı orta kesimlerinde bulunan bir gölün de 45 harften oluşan ismini telaffuz etmek neredeyse imkansız. Dünyanın en uzun ve söylenmesi en zor isimlerinden birine sahip olan “Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg” gölünün adı zaman zaman değiştirilmek istenmiş, ancak tepkiler nedeniyle bundan her seferinde vazgeçilmiş.İsminde 15 “g” harfi bulunan göl ile ilgili çok sayıda şiir yazılmış, beste yapılmış. 15 “g” harfinden sadece ikisinin isimden çıkarılması girişimleri 1949’daki kampanyayla engellenmiş. “Telaffuz sorunu” nedeniyle pek çok kişinin “Webster” gölü diye adlandırdığı Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg”un Nipmuck Kızılderililerinin dilinde, “Sen kendi tarafında, ben kendi tarafımda balık avlayalım, ortada ise kimse avlanmasın” anlamına geldiği iddia ediliyor.Fotoğraf: Şaban Ok

İş Bankası Kayseri Merkez Şubesi Bankalar Caddesi’nde yeni binasına taşındı. Banka işlemimizi gerçekleştirmek için gittiğimiz bu yeni binada dikkatimizi müşterilerin sıra numarası aldıktan sonra bekleyişi ve koşuşturması çekti. Burada müşteriler işlemlerini 5 kattan birinde gerçekleştiriyor. Ancak sıra alanlar en alt katta bekliyor ve sıra kendilerine geldiğinde hangi katta işlem yapmaları gerekiyorsa o kata doğru yönelmeye başlıyorlar. Bu işlem bulundukları zeminde veya 5. katta da olabiliyor. Zemin katta bulunan bir şahsın üst katlardan birinde sırasının kendisine geldiğini gördükten sonra attığı depar bize Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt’u hatırlattı.

12 Eylül öncesi ülkücü olan, daha sonra İslamcılığı seçen Hüda Kaya maalesef artık bir PKK sevdalısı… 28 Şubat’ın zindanda yatan sembol isimlerinden Kaya şimdi de HDP milletvekili olarak gözaltına alındı. İslam davasının yılmaz mücahidesinin şimdi ırkçı bir hareket uğruna hapislere girmesi doğrusu insanı üzüyor. Ne diyelim! Hüda, Hüda hanıma akıl-fikir, basiret ve firaset ihsan eylesin!



Günün yorumunu sosyal medyada Selimittin Kunday (42) yaptı. Kunday, Krismıs’ı (Noel) oldukça çarpıcı bir şekilde özetledi.Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar eski İl Müdiresi Yasemin Gülbahar, Bakanlık müfettişlerinin soruşturmasının ardından müdür yardımcılığı görevine düşürülmüştü. Edindiğimiz yeni bilgilere göre Gülbahar’ın müdür yardımcılığı görevi de elinden alındı. Kurum içerisinde düz memur olarak görevine devam edecek Gülbahar, aldığı bu kara haber üzerine izne ayrıldı.