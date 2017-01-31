Kurtuluş Savaşı şehidi Develili Çakıoğlu anıldı Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehitleri yâd etmek için başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan Kayseri’nin Develi İlçesi’nden Piyade Er Hasan oğlu Ali (Ali Çakıoğlu) Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle anıldı.

31 Ocak 2017 Salı 09:43