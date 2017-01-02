Mekke’nin Fethi’nin 1386. yıldönümü kutlandı Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Mekke’nin Fethi’nin 1386. yıldönümü nedeniyle zengin bir program düzenledi.

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen program, şehitler için dua edilmesi ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan AGD Melikgazi İlçe Başkanı Baki Coşkun, bu programın noele alternatif bir program olmadığını söyleyerek, “Burada toplanma amacımızı hepimiz biliyoruz. Bir noel kutlaması değil, buna karşı olarak alternatif olarak yapılmış bir program olarak da değerlendirmeyelim. Bu programımızı şuanda dünyanın dört bir yanında yapılan kötülüklere, işlenen kötülüklere karşı kendimizi muhafaza etmek için bulunduğumuz bir program olarak değerlendirelim. Anadolu Gençlik Derneğimiz 81 ilimizde ve yaklaşık 900 ilçemizde teşkilatlanmış Türkiye’nin en büyük gençlik teşkilatıdır. Anadolu Gençlik Derneği olarak insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır düsturu hadisi şerifi ile yola çıkmış olan derneğimiz Asım’ın neslini yetiştirmek içim gayret gösteren, kimsenin olmadığı yerde ‘ben varım’ diyebilen bir gençlik yetiştiren, Allah’a teslim olmuş ancak Allah’ın hüküm sürmediği düzenlere karşı itiraz eden, cesurca ayağa kalkan bir nesil yetiştirmek için gayret gösteren en büyük teşkilattır” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Mekke’nin Fethi’ni anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Daha sonra program Mekke’nin Fethi ile ilgili konferans verildi. Programda ayrıca düzenlenen yarışmada birinci olana umre hediyesi verildi.

İHA

