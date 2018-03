MODERN BİLİM VE PROFAN DÜNYA

[xii] Not: Meryem Cemile [(23 Mayıs 1934 New York, ABD - 31 Ekim 2012 Lahor, Pakistan) İslam kültürü ve tarihi hakkında yazmış olduğu otuz civarında eseri olan bir yazardır. Alman göçmeni Musevi bir ailenin çocuğu olarak New York'ta doğan Margret Markus, ortaöğretiminin sonuna kadar çeşitli dinleri inceler ve nihayetinde İslam'ı seçerek Müslüman olur. Markus 1961 yılında Pakistan'ın Lahor kentine taşınır ve vefatına kadar orada yaşar.] nin kitabının Türkçe tercümesi Kemal Kuşçu tarafından yapılıp 1965 yılında yayınlanmıştır. O günden günümüze 50 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Meryem Cemile Hanımefendinin o zaman söylediği şeyler günümüzde fazlasıyla aşılmış ve modern tıp o’nun düşündüğünden çok daha ileriye gitmiştir.