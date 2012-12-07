NEPAL İZLENİMLERİ/ gezi güncesi
İHH Kurban Organizasyonu ile yurt dışına görevlendirilme talebimiz geçen yıl Somali’deki iç karışıklıklar öne sürülüp iptal edilince, bu yıl Burkino Faso veya Hebeşistan alternetifleri üzerinde muhtemel ülkeler olabileceği söylendi.
07 Aralık 2012 Cuma 12:51
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Anahtar Kelimeler:NEPAL İZLENİMLERİ/ Gezi Güncesi
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