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NEPAL İZLENİMLERİ/ gezi güncesi

İHH Kurban Organizasyonu ile yurt dışına görevlendirilme talebimiz geçen yıl Somali’deki iç karışıklıklar öne sürülüp iptal edilince, bu yıl Burkino Faso veya Hebeşistan alternetifleri üzerinde muhtemel ülkeler olabileceği söylendi.

NEPAL İZLENİMLERİ/ gezi güncesi
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Anahtar Kelimeler:
NEPAL İZLENİMLERİ/ Gezi Güncesi
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