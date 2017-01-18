Öğrenciler kahramanlık öyküsünü canlandırdı Tekden Koleji öğrencileri, düzenledikleri vatan sevgisi yürüyüşünde Milli Mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda hayatını kaybeden 120 çocuğun kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Biz Tekden Eğitim Kurumları olarak eğitimin bir bilgi hamalı yetiştirmek olmadığının şuurundayız. Eğitim, sizleri her şeyiyle hayata hazırlayabilecek bir şeydir. İnsanlığın en yüce değerlerine sahip çıkmanız için buradayız. Biz tarihe çok önem veriyoruz. Dünya üzerinde büyük milletlerin hepsi kendi tarihlerine vefa duygusu olan milletlerdir. Türk milleti de böyle asil bir millettir. Biz bu tarih şuuru içerisinde, bize bu toprakları bırakan atalarımız nasıl acı çekmiş, ne çilelerden geçmiş, hayatlarındaki en kıymetli olan canlarını nasıl bizim için feda etmiş, onu yaşayarak hissederek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen öğrenciler burada Milli Mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda hayatını kaybeden 120 çocuğun kahramanlık öyküsünü canlandırdı. Öğrencilerin performansı, izleyenler tam not aldı.

Düzenlenen etkinlik, 120 öğrenciye mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

İHA

