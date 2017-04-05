Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi güne denk geliyor?

Ramazan, Hicri Takvim’e göre 9. Aya denk gelmektedir. Hicrî kameri aylardan “Üç aylar” olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan’a ayları tüm Müslümanlar için bambaşka bir öneme sahiptir. Üç aylarda Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi de bulunmaktadır. Bu tür dini ve özel günlerin olması da üç ayları oldukça özel kılmaktadır. Müslüman dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, kandil günleri ve bu günlerin tarihlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.



Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış olan 2017 yılı dini günler takvimine göre üç aylar 29 Mart 2017 Çarşamba günü ile birlikte başlayacak. Ramazan başlangıç tarihi ise 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü olacak. Bu durumda 2017 yılına ait ilk oruç 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü tutulacak. Bununla birlikte Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 25 Haziran 2017 Pazar gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 26 Haziran 2017 Pazartesi ve 3. Günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.



Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indiği ay olduğu için Müslüman alemi için oldukça önemli bir aydır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiş olan Kadir Gecesi bu ayın içinde olup, bugün oruç tutulması insanlara ömrü boyunca kazanacağı bir sevap verir. Ramazan ayının son günlerinde tutulan Kadir Gecesi orucu, yediden yetmişe herkes tarafından ilgiyle karşılanır. Herkes ibadetini yerine getirmek için özellikle bu gün özen gösterir. İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan oruç Ramazan ayında tutulmaktadır. Bu nedenle de Ramazan ayı için Müslümanlar tarafından “On Bir Ayın Sultanı” unvanı verilmiş ve bu ay en kutsal ay olarak kabul edilmiştir. Kadir Gecesi, Kuran’ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gecesinde ve tekli gecelerde olur. Ramazan ayı ayetlerinden bir tanesi olan Bakara Suresi 183. Ayette, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” Şeklinde geçmektedir.



2017 YILINDA RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan ayı bu sene 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olup, Müslümanlar, İslam dininin beş temel şartından biri olan oruç ibadetini de bu ay içinde gerçekleştirecektir. 30 günlük bir dönem boyunca tutulacak olan oruç 24 Haziran Cumartesi günü Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bitecektir.



Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacaktır. 25 Haziran Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı üç gün sürecek olup 27 Haziran 2017 Salı gününde sona erecektir.

Yazımızın devamında resmi dini günleri görebilirsiniz.



2017 DİNİ GÜNLERİ



- 28 Mart R?gaib Kandili (Salı günü )

- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 10 Mayıs Ber?t Kandili (Çarşamba günü )

- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün