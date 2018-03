“RUH BEDEN DENGESİNDE İNSAN” Mehmet AYMAN

Beden noksandır aslında, malüldür ve doğan her gün, gelen her gece bedenin noksanlığını ve zayıflığını hatırlatarak gelir. Noksanlığını tamamlamak, zayıflığını gidermek için her gün yemek içmek her gece uyumak ister, zira muhtaçtır.Muhtaçlık eksikliktir.Eksiklik insana hastır.Noksanlıktan tenzih edilecek yegane varlık Allah‘tır.

03 Kasım 2012 Cumartesi 21:05