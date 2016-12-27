Sicimoğlu’nun sözlerine Oğuz Berk’ten sert tepki Çerkes diasporasının önemli isimlerinden Oğuz Berk, önceki akşam Ayhan Sinan Sicimoğlu’nun özel bir televizyon kanalında Çerkes Ethem ile ilgili yaptığı yorumlara sert tepki gösterdi. Sicimoğlu’nu bölücülük yapmakla suçlayan Berk, “Kimin tetikçiliğini yapıyorsun?” diye sordu.

TV programcısı ve İş adamı Ayhan Sinan Sicimoğlu önceki akşam Bloomberg HT’de yayınlanan programda sarf ettiği sözler yüzünden Kayserili Çerkes vatandaşlardan büyük tepki aldı.



Programı izleyen Çerkes diasporasının önemli isimlerinden Oğuz Berk, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden Çerkesleri tepki vermeye çağırdı.



Oğuz Berk’in sosyal paylaşım sitesinden gösterdiği tepkinin ardından “U dönüşü” yapan Ayhan Sinan Sicimoğlu özür mesajı yayımladı.



Berk, kendi hesabında paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



“Şimdi Bloomberg HT denilen kanalda Ayhan Sinan Sicimoğlu denen bir soytarı tarafından Eskişehir Milli Mücadele Müzesi tanıtılırken Çerkes Ethem ve abileri hakkında ‘Alçak’ ifadesi kullanılıyor. Sinirlenmeyeyim diyorum, bu haddini bilmeze dalmayayım diyorum. Olmuyor.

Bu gün hala bu konuyu bu üslupla dile getirmek, bu toprakların vatan olması için, hayatından vazgeçmiş, 17 savaş yarası almış ve kendisine teklif edilen tüm rütbeleri geri çevirmiş bu vatansever için ‘Alçak’ ifadesini kullanmak en hafif tabirle alçaklıktır, uşaklıktır.

Bre geri zekalılar siz kimin dilinden anlarsınız,

TBMM kalkıyor, ‘Çerkes Ethem hain değildir, itibarını iade edecek bir durumda yoktur, İç işleri, Dışişleri, ve Adalet bakanlığı kayıtlarında Ethem Bey'in hain olduğuna dair resmi karar bulunmamaktadır’ diyor.

Yok ondan anlamıyorsanız; Prof Dr. İlber Ortaylı; ‘Çerkes Ethem vatan haini değildir. Zaten kendisi çok büyük isyanları bastırmış ve önemli işler yapmış biri. Herkese vatan haini diyerek bu işler olmaz, bu kez gerçek vatan hainlerini es geçiyoruz.’ diyor.

Daha sana yüzlerce tarihçinin açıklamalarını, belgelerini ortaya koyarım, ama bre kafasız, sen televizyonlarda program yapan bir adamsın, ‘Biliyorsan konuş, ilim alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar.’

Bloombergin soytarısı biraz tarih oku. Kafanı gömdüğün kumdan çıkar biraz, araştır. Al sana tamamen farklı görüşlerden birçok örnek, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Cemal Kutay, Muhittin Nalbantoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan,... Hepsi de Ethem Bey'in hain değil, bu topraklar için kendini feda etmiş bir vatansever olduğunu söylüyor.

Bu milletin Laz, Çerkes, Türk, Kürt, Arap....hep beraber, milli birlik ve beraberlik için omuz omuza şehitler verdiği bu günlerde, senin yaptığın açıkça bölücülüktür. Kimin tetikçiliğini yapıyorsunuz?



Sicimoğlu ise gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar. Tüm Çerkes kökenli vatandaşlarımdan samimiyetim ile özür dilerim. Eskişehir Kurtuluş Müzesi’nde Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bölümünde oldukça duygulandım. Bu hisler içerisinde hassasiyet gösteremediğimin farkına vardım. Sonuçta hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Derhal tamire gidileceğinin sözünü vermek isterim. “



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