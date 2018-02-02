"1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" sürüyor

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen kongreye; Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman, Kayseri Uluslararası Sosyal Bilimler Kongre Başkanı Prof. Dr. Beyhan Asma ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını Kayseri Uluslararası Sosyal Bilimler Kongre Başkanı Prof. Dr. Beyhan Asma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Asma, kongreye katılan misafirlere teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan ise konuşmasında Kayseri'nin tarihi ve kültürel yapısına değindi.

Erciyes Üniversitesi'nin 40 yıllık geçmişe sahip bir üniversite olduğunu kaydeden Aktan, "Üniversitemiz, Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alan bir Araştırma Üniversitesidir. Üniversitemiz adına bu faaliyetlere aktif olarak katkı veren Edebiyat Fakültemiz ise gerek dil bölümleriyle, gerekse sosyal bilimleriyle üniversitemizin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman da konuşmasında, "Kayseri, Anadolu uygarlığının merkez şehirlerinden birisidir. Tarihi geçmişi 5-6 bin yıl öncesine dayanan bu kadim topraklar, Sümerler, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi etkisinde kalmış, insanlığın ortak değerlerine sahip zengin bir coğrafyadır. Kayseri'nin sadece meydanına baktığınızda dahi, bu medeniyetlerin izlerini görmeniz mümkündür. Erciyes Dağımız binlerce yıldır bu şehrin doğal oksijen, su kaynağı ve görsel bir tablosu olmuştur. Şehrimiz aynı zamanda 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ticaret kültürünün de merkezi konumundadır. Dünyamızın fiziksel düzenlenmesi her ne kadar mühendisler ve teknik elemanlar eliyle gerçekleşse de, arka planda bu değişimin gerçek sahipleri olarak sosyal bilimciler vardır" diye konuştu.

Açılış konuşmaların sonunda İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise, Kayseri'nin ilmi ve tarihi geçmişi ile onur duyan bir şehir olduğunu belirtti.

Açılış konuşmaların ardından ise sergi açılışı yapıldı. Daha sonra ise sunumlara geçildi. 3 Şubat 2018 tarihinde sona erecek kongrede, sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişme, yenilik ve sorunları enine boyuna ele alınacak.

Kurum Haberi











