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10 bin kitap öğrencilerle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Yeni bir kitap yeni bir dost projesi’ kapsamında 10 bin kitap öğrencilerle buluştu.

10 bin kitap öğrencilerle buluştu
Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, kitap okumanın önemine değindiği konuşmasında müdürlük olarak uygulanan proje kapsamında 10 bin kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.
Yılmaz, “İlk ayetleri ‘oku’ emri ile başlayan dinin mensuplarıyız. ‘Beşikten mezara kadar ilim öğrenin’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Okumak; aydınlanmanın kaynağı, cehaletin düşmanıdır. Okurken sadece okul kitaplarıyla sınırlı kalmamalıyız. Kitap, iyi bir dost sağlam bir sırdaştır. Kitaplar bizi hiç görmediğimiz, hiç gitmediğimiz yerlere, hayal bile edemediğimiz dünyalara götürür. Kitap bilgidir, erdemliğin en önemli yardımcısıdır. Her kitapla yeni bilgilerle donanarak pırıl pırıl bir dünya görüşüne sahip oluruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Yeni bir kitap yeni bir dost projesi’ kapsamında temin edilen 10 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yaz tatiline giren öğrencilerimize karnelerinin yanında bir de kitap hediye ediyoruz. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencilere kitapları dağıtıldı.
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