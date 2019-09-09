12. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu yapıldı

ERÜ Kültür Sitesi'nde düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, üniversitelerin çalışmalarına destek vereceklerini kaydederek; "Üniversitemizle beraber ilimizdeki bazı değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve bunun ekonomiye kazandırılması konusunda birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bunların arasında Cırgalan biberimiz, Yamula patlıcanımız gibi. Ama bunlar yeterli değil. Kayseri; dışarıdan baktığınızda bir sahil şehri ama özüne indiğiniz zaman gerçek anlamda bir tarım kenti. Bu kentte sebzecilik belki geri planda duruyor olsa bile özellikle endüstri bitkilerinde ciddi bir yere sahibiz. Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bundan sonraki süreçte de yine üniversitelerimizde yapacakları çalışmalarda destek vereceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.







Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ise tarımın önemine değindiği konuşmasında tarımın 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. İlkay; "11. Kalkınma Planı; istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre, hukuk devleti ve demokratikleşme ekseni olmak üzere 5 eksenden oluşmaktadır. Tüm eksenler açısından nihai olarak daha fazla değer üreten, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonunu gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla imalat sanayinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayi kalkınma planında öncelikli sektörler arasında yer almıştır. Tarım; insan tarihi boyunca her çağda önemini korumuş 11. Kalkınma Planı'nda da öncelikli sektörler arasında yerini almıştır. Tarım sektörü çeşitli besin maddelerini ileten, bunları işleyip çeşitlendiren, bireylerin bu maddeye olan ihtiyaçlarını karşılayarak toplumların sağlıklı beslenmesi ve kalkınması için önemli etkiye sahip olan bir sektör. Tarım; ülke nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelir ve istihdama katkısı, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata dolaylı ve doğrudan etkisi ve biyolojik çeşitlilik ve ekolojik değerlere olan katkısı tüm dünyada vazgeçilmez bir sektör niteliğindedir. Tarım sektörü; ekonomi, sosyal ve çevresel boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Yaş sebze-meyve sektörü tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sempozyum, öğrencilerin müzik dinletisiyle devam etti.







