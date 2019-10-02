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“15 dakikalık teneffüsler derse odaklanmayı zorlaştırıyor”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, 15 dakikalık teneffüslerin derse odaklanmayı zorlaştırdığını söyledi.

“15 dakikalık teneffüsler derse odaklanmayı zorlaştırıyor”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullarda ve ortaokullarda teneffüs sürelerini 15 dakikaya çıkardı. İlk defa bu yıl uygulanmaya konulan 15 dakikalık teneffüs uygulaması eğitimcilerce olumsuz değerlendirilmektedir" dedi.

Kalkan, "Konuyla ilgili öğretmenlerin görüşleri uygulamanın problemli noktalarını ortaya çıkarıyor. Öğrenciler dersten teneffüse çıktıktan sonra 15 dakika boyunca oyuna motive oluyorlar. 15 dakika boyunca koşan, terleyen, oyuna dalan çocuklar giriş zili ile derse giriyorlar. Fakat öğrenciler terlemiş, yorulmuş olarak derslere giriyor, akılları yarım bıraktıkları oyunlarında kalıyor" ifadesinde bulunarak şu değerlendirmede bulundu:
"Teneffüslerin tekrar 10 dakikaya çekilmesi eğitim öğretimin uygulanabilirliği açısından arzu edilen bir çalışma olacak. Okul İdareleri öğle Arası boşluğunda sıkıntılar yaşıyor. Tam zamanlı eğitim yapan okullarda öğrencilere 45 dakikalık bir zaman dilimi serbest zaman olarak verilmekte. Evleri okula yakın olan veliler çocuklarının öğle arasında evlerine gelmesini isterken, öğrencilerin tekrar okula dönmelerinde sıkıntı yaşanıyor. Bazı öğrenciler öğle arasında evlerine gidiyor ve okula tekrar gelmiyorlar. Okul idaresi ve öğretmenler bu durumda öğrenci takibini sağlıklı yapamıyorlar. Öğle arasında okul dışına çıkmayı engelleyen okul idareleri ise bazı velilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Bu konularda yetkililer gerçekçi saha çalışmaları yapmalı ve uygulanabilir çözüm yolları bulmalıdır."
 

İHA

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