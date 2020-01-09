10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Rektör Karamustafa; kentte bulunan basın mensupları ile bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Karamustafa; üniversitenin kurulmasının ardından geçen 16 ayda yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek; “Kayseri Üniversitesi, Erciyes gibi ülkemizin köklü bir yüksek eğitim kurumunun içinden doğdu. Bu manada bu şehrin adını taşıyan üniversite de en kısa zamanda hak ettiği yere gelecek ve geliyor da. Kampüs alanımızı artık belirledik. Rektörlüğü artık taşıdık gibi bir şey. Eğitim ve öğretimi kesmemek adına Erciyes Üniversitesiyle mutabık olduk, hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kampüs yeri belirleme sürecinde şuanda 15 Temmuz Kampüsü Kayseri Üniversitesi’nin ana merkezi olacak. Oradaki binalara geçeceğiz. Erciyes Üniversitesi içerisinde kullandığımız binaları boşaltacağız. Erciyes de bu binalara geçecek. Bu taşınma süreci de eğitim ve öğretimin olmadığı, 15 Haziran, 1 Temmuz’dan sonra, Eylül’den önceki süreçte Allah izin verirse tamamlayacağız. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında artık Kayseri Üniversitesi’ni 15 Temmuz Kampüsü görünen yer de ana yerleşkesi olacak. Hep şunu hayal ettik ve düşündük. Kayseri şehrinin adını taşıyan bu üniversitenin 30 yıl sonrasını tasarlanmasının sorumluluğunu üzerimizde hissettik. Bu kapsamda yavaş yavaş da olsa bizim bir arsamızın olması gerekiyordu. Çünkü 100 dönümlük yer yetersiz kalacak. Kısa ve uzun vadede Kayseri Üniversitesi’nin yeri de inşallah belirlenmiş oldu. Allah’a şükürler olsun, 16 tane üniversite kuruldu, 14 tanesi yeni üniversite. Biz bu 14 yeni üniversite içerisinde şuana kadar 7 veya 8 tanesi stratejik planı hazırladı, çok şükür biz de bu üniversitelerden birisiyiz. Bundan da rektör olarak çok büyük mutluluk duyuyorum. Onun dışında erasmus belgemizi aldık. Bazı şeylere fikir aşaması oluşuyor ama hayata geçmesi zaman alabiliyor. O yüzden bunlarla ilgili fikir aşamasından eylem aşamasına dönüşebilecek süreçleri de çok şükür tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.







Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise program dolayısıyla Rektör Karamustafa’ya teşekkürlerini ileterek; “Kayseri, Anadolu’daki 4 önemli üniversitesi bulunan birkaç şehirden bir tanesi. Yine bu 4 üniversite yaklaşık 70 binin üzerinde öğrenci var. Bunların hem şehirle entegrasyonu hem de medya kuruluşlarının önemli bir haber kaynağı olması dolayısıyla önemli ilişkileri var. Bu ilişkilerin artarak devam edeceğinden şüphem yok” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya’ya günün anısına plaket takdim etti.

