20 Ülkenin Öğrencileri Kayseri Valiliğini Ziyaret Etti

Ziyarette konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Yurtdışından Türkiye’ye Türkçe öğrenmeye ve gezmeye gelen öğrenciler bizlere memnuniyet veriyor. Çeşitli ülkelerden gelen bu öğrencilerimize Kayseri’de hoşça vakit geçirmelerini diliyorum. Türkiye’ye geldiğinizde hem lisanınızı geliştirin, hem de kültürümüzü öğrenin. Sizi burada kabul etmemizin bir diğer sebebi de buradaki dostlukları ülkenize gittiğinizde anlatmanız ve bizi tanıtmanızı istediğimiz içindir” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve yabancı öğrencilere Türkçe öğretim koordinatörü olan Yusuf Şahin ise, “Öğrenciler, 7 haftalık program çerçevesinde buraya geldiler. Dil öğrenmek ve Kayseri kültür gezisiyle bunu destekledik. Her aileye bir öğrenci vererek Türk kültürünü tanıtmayı amaçladık. Dilimizi öğretirken de çeşitli duyguları hep birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.