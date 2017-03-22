2017 ALES başvuruları ne zaman sona erecek?

ALES başvuruları için son günlere gelindi. 23 Mart Perşembe gününde başvuru işlemleri sona erecek.



ALES Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?



Sınav başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi başvuru merkezleri aracılığı ile başvuru yapmak diğeri de ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden başvuru yapmaktır. ÖSYM sisteminde adayın kayıtlı olan geçerli bir fotoğrafı olması gereklidir. Geçerli fotoğraf ÖSYM başvuru merkezi tarafından son 50 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf demektir. Adayın geçerli bir fotoğrafı varsa başvuru işlemini aday işlemleri sisteminden kendisi de gerçekleştirebilir.



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Başvuru yapılacak olan merkezlerin adresleri ÖSYM’nin osym.gov.tr internet sitesinde yer almaktadır.

Başvuru merkezleri tarafından yapılacak olan sınav başvuru işlemleri için belirli bir başvuru hizmet ücreti alınacaktır. Başvuru sırasında hizmet ücreti dışında fotoğraf ve şifre talepleri için ücret alımı olmayacaktır.



ALES Başvuru Ücreti



2017 ALES İlkbahar dönemi sınavı için ücret, ÖSYM tarafından 90 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav ücretlerini 2017 ALES kılavuzunun sonunda yer alan bankalar aracılığı ile ödeyebilir. Bunun dışında ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemini de kullanarak kredi kartı/banka kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.



Sınav için gerekli olan ücretin son ödeme süresi başvuru süresinin bitiminden bir sonraki gün yani 24 Mart Cuma günü sona erecektir. Bankalar ile yapılacak olan ödemelerin mesai saati bitimine kadar yapılması gereklidir. ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemi ile yapılacak olan ödemeler ise aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilir.



ALES Ne Zaman Yapılacak?



ÖSYM tarafından açıklanan 2017 sınav takvimine göre ALES, 7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başlangıç saati 10.00. 180 dakika sürecek olan sınav 81 il merkezi ile birlikte Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir. Sınav giriş binalarına adayların sınav saatinden en az bir saat önce gelmeleri gerekmektedir. Bu, gerekli güvenlik kontrollerinin ve giriş işlemlerinin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Diğer sınavlarda uygulanmaya başlandığı gibi bu sınavda da 09.45’ten sonra gelen adaylar sınav giriş binalarına alınmayacaktır.



ALES’e Kimler Başvurabilir?



ALES’e başvuracak olan kişilerin bir lisans programından mezun olabilecek durumda olması, lisans programını bitirmiş olması ya da denklik belgesi almış olunması kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi bitirilmiş olması gereklidir.



ALES Puanı Ne Kadar Süre Geçerlidir?



Adayların ALES’ten alacakları puan, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Başvuru yapılacağı zaman geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılabilir. ALES’e girmek için bir sınır olmadığından dileyen adaylar tüm ALES’ler için başvuru işlemi yapabilir.



ALES’te Ne Tür Sorular Sorulacak?



Sınavda Sayısal ve Sözel olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Bunlarda kendi içinde Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak ayrılmaktadır. Sınavdaki toplam soru sayısı 160’tır. Her bir bölümde 40 soru yer almaktadır. Sayısal testlerde genel olarak adayların, mantıksal olarak akıl yürütebilme becerileri ile sayısal becerilerinin ölçülmesi hedeflenir. Sözel testlerde ise adayların sözel olarak akıl yürütebilme becerilerinin ölçülmesi sağlanır. Sınavda yer alan sorular yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilikleri ve bilgileri ölçmemek de olup, farklı alan mezunu adayların da cevaplandırabileceği nitelikte sorulardır. Adaylar 4 testten yüksek olarak hesaplanma yapılmasını istedikleri ağırlıklı puana göre testlerden en az 3 tanesini cevaplandıracaktır. Dileyen adaylar tüm testleri de cevaplayabilme hakkına sahiptir.