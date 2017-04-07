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2017 ek öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek öğretmen ataması için kontenjan dağılımı nasıl?

Sözlü mülakat sınavlarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması ardından adaylar mülakat sonuçlarını merakla beklemeye başladı. En son 5 Nisan tarihinde sınava giren öğretmen adayları, ek öğretmen ataması sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, ek öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2017 ek öğretmen ataması için kontenjan dağılımı nasıl? İşte, tüm bu soruların cevabı!

2017 ek öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek öğretmen ataması için kontenjan dağılımı nasıl?
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2016 yılı Ekim ayında yapılan da ların  ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki resmi prosedürün tamamlanmasının ardından MEB'in geçtiğimiz haftalarda ek bir atama olacağını duyurmuştu. 30 Mart - 5 Nisan arasında tercihleri yapan öğrencilerin başvuru ve nnay işlemleri dün saat 16.00'da sona erdi. Atamalar ise  gerçekleşeceği ve  alınacağı merak konusuydu.

KAÇ KİŞİ İÇİN KONTENJAN AÇILDI?

'ndan verilen bilgiye göre,  sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak.

2017 EK ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek  atama sonuçları yarın 7 Nisan  tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.

ların puanlarının eşitliği hâlinde  puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK EK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 MART)
SN ALAN ADI SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI
1 Adalet 60 2
2 Almanca 60 9
3 Arapça 60 33
4 Beden Eğitimi 60 42
5 Bilişim Teknolojileri 60 14
6 Biyoloji 60 14
7 Coğrafya 60 8
8 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 8
9 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 60 136
10 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 60 1
11 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 60 1
12 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 60 2
13 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 60 2
14 Felsefe 60 3
15 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 60 54
16 Fizik 60 14
17 Giyim Üretim Teknolojisi 60 1
18 Görsel Sanatlar 60 17
19 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 60 1
20 İlköğretim Matematik 60 91
21 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 25
22 İngilizce 60 143
23 Kimya/Kimya Teknolojisi 60 13
24 Matematik 60 35
25 Muhasebe ve Finansman 60 1
26 Müzik 60 19
27 Okul Öncesi 60 71
28 Özel Eğitim 60 46
29 Rehberlik 60 46
30 Sınıf Öğretmenliği 60 398
31 Sosyal Bilgiler 60 11
32 Tarih 60 9
33 Teknoloji ve Tasarım 60 10
34 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 60 1
35 Türk Dili ve Edebiyatı 60 27
36 Türkçe 60 52
37 Ulaştırma Hizmetleri 60 2
38 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 60 2
39 Yiyecek İçecek Hizmetleri 60 3
GENEL TOPLAM 1,367
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