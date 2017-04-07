2017 ek öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek öğretmen ataması için kontenjan dağılımı nasıl?

2016 yılı Ekim ayında yapılan atamada boş kalan kontenjanların Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasındaki resmi prosedürün tamamlanmasının ardından MEB'in geçtiğimiz haftalarda ek bir atama olacağını duyurmuştu. 30 Mart - 5 Nisan arasında tercihleri yapan öğrencilerin başvuru ve nnay işlemleri dün saat 16.00'da sona erdi. Atamalar ise ne zaman gerçekleşeceği ve kaç kişi alınacağı merak konusuydu.



KAÇ KİŞİ İÇİN KONTENJAN AÇILDI?



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak.



2017 EK ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ek öğretmen atama sonuçları yarın 7 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?