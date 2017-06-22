Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2017 LYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

LYS sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen son oturumların ardından adaylar LYS sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü dikti. ÖSYM işlem takvimine göre LYS sonuçları 11 Temmuz'da adaylara duyurulacak.

2017 LYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan  Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) soru ve cevapları, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. 

Adaylar, 10-11 Haziran'da yapılan LYS-4 (sosyal bilimler), LYS-1  (matematik), 17 Haziran'da uygulanan LYS-2 (fen bilimleri) ve LYS-5 (yabancı dil)  ile bugün gerçekleşen LYS-3 (edebiyat-coğrafya) temel soru kitapçığı ile cevap  anahtarına, ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  kapsamında eser" niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait  soruların, kurumun yazılı izni bulunmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve  yayınlanamayacağı uyarısını tekrarladı.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak. 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.