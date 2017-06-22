2017 LYS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) soru ve cevapları, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

Adaylar, 10-11 Haziran'da yapılan LYS-4 (sosyal bilimler), LYS-1 (matematik), 17 Haziran'da uygulanan LYS-2 (fen bilimleri) ve LYS-5 (yabancı dil) ile bugün gerçekleşen LYS-3 (edebiyat-coğrafya) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına, ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

ÖSYM, 2016-LYS'de kullanılan soruların "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser" niteliğinde olduğunu hatırlatarak, telif hakkı ÖSYM'ye ait soruların, kurumun yazılı izni bulunmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı uyarısını tekrarladı.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak.