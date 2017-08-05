28 bin 970 kütüphanemiz var



Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde Milli Kütüphanenin 26 bin 996, halk kütüphanelerinin 1 milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 810 bin 634 üyesi bulunurken, Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısının 636 bin 488, halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısının ise 23 milyon 266 bin 599 olduğu tespit edildi. Milli Kütüphanedeki kitap sayısının da, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1 milyon 298 bin 952 olduğu görüldü.



Üniversitelerin kütüphane, kitap ve kayıtlı üye sayısı azaldı

Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,5 azalarak 552 olurken, üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 15 milyon 236 bin 013 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısının ise 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 olduğu saptandı.



Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı azaldı

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı ise 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2 azalarak 27 bin 280 oldu. Aynı dönemde örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısının da yüzde 15,2 azalarak 27 milyon 430 bin 168 olduğu belirlendi. Ayrıca yılbaşından bu yana medyaya kütüphaneler ile ilgili 140 bin 195 haber yansırken, milli kütüphane hakkında 3 bin 190 haber, halk kütüphaneleri hakkında 15 bin 61 haber ve üniversite kütüphaneleri hakkında da 1.086 haber çıktığı tespit edildi.

