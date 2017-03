3 rektör gören inşaat

Kültür Merkezi’nin temeli Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden merhum (2004-2008 dönemi) Prof. Dr. Cengiz Utaş döneminde atıldı. Önceki rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur (2008-2015 dönemi) tarafından devralınan bu büyük sorun Prof. Dr. Muhammet Güven rektörlük koltuğuna oturunca onun da karşısına çıktı.Merkez ile ilgili durumu Kayseri Gündem olarak daha önce gündeme getirmiş, “İnşaatın tamamlanması için üniversite her yıl 1 Milyon TL kaynak ayırmasına rağmen 20 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Bu hesapla Merkez için üniversitenin bütçesinin yetersiz olacağı ve ancak 20 yıl sonra bitirilebileceği öngörülüyor. Merkezin bu büyük maliyeti birçok soruyu akla getiriyor. Üniversitenin bu kadar büyük bir bütçeyi böyle bir merkeze ayırması ne kadar doğru? Acaba bu işten rant elde eden müteahhitler mi var? Üniversitenin böyle büyük bütçeli bir merkeze ihtiyacı var mıydı?” bilgilerini kamuoyu ile paylaşmıştık.Gazetemizde “8 Yıllık Garabet” başlığı ile kamuoyuna duyurulan habere konu olan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının durumu Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’u harekete geçirmişti. Gazetemize açıklama yapan Rektör Keleştemur, Bu inşaatın mutlaka bitirileceğini ifade ederek, “İnşaatın bitmesi için şu an 20 milyon TL gerekiyor. Her yıl bu merkez için 1 milyon TL ödenek ayrılıyor. Fakat o paralarla bu merkezin bitirilmesi çok uzun sürer. Hayırseverlerimize de bu kadar büyük bir meblağı söylemek olmaz. Kültür ve Kongre Merkezinin bir an önce bitirilmesi için devlet kaynaklarından ödenek almak için girişimlerimiz var.” ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz hafta gazetemizi ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven kangren haline gelen soruna göreve başladığında çözüm yollarını aradığını söyledi. Çalışmalar için ödenek bulunduğunu ve yaklaşık 3 ay önce merkezin yapım çalışmalarına yeniden başladıklarını belirten Rektör Güven, 3 yıl içinde merkezi tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Rektör Güven, tamamlandıktan sonra Ankara’nın doğusundaki en büyük kültür ve kongre merkezi olacağını sözlerine ekledi.Rıfat Yörük-Bünyamin GültekinRamazan Karakuş