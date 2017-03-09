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3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi'nin 3.'sü başladı.

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi başladı
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongrede konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Güneş, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaklaşık 40 yıldan beri başta Kayseri olmak üzere özellikle çevresindeki iller ve tüm Türkiye ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından birisidir. Anadolu’da ilk tıp eğitiminin verildiği yerlerden biri olan Gevher Nesibe Tıp Merkezi’nin devamı niteliğinde olan fakültemiz, günümüzde çağdaş eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerini en üst düzeyde yürütmenin gayreti içerisindedir. Yaklaşık 40 yıldan beri temel tıp eğitiminin yanı sıra pediatri, yan dal ve akademik üst düzeyde yetiştirdiği meslektaşlarımız tüm ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.
Kongrede, alanında uzman doktorlar tarafından katılımcılara pediatri konusunda bilgiler verilecek.

İHA

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