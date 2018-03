Abdullah Gül Üniversitesi 115 Öğrenci Alacak

AGÜ Sümer Kampusu’nda düzenlenen toplantıda AGÜ hakkında bilgi veren İhsan Sabuncuoğlu, üniversitenin 2013-2014 yılı öğretim döneminde 6 farklı bölümden 115 öğrencinin alınacağını söyledi. Toplantıda konuşan Sabuncuoğlu, “Biz şehirle birleşik bir üniversite olmak, şehirden güç alan bir üniversite olmak istiyoruz” dedi.

Sabuncuoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Biz medyasıyla, üniversitesiyle, sanayisiyle bütün bir üniversiteyiz. Medya olarak sizlerde bu sistemin kılcal damarlarısınız. Benim yönetimimde Kayseri medyasıyla iyi ilişkilerimiz olacak. Bugün üniversite tanıtım toplantısının 2. sini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da üniversiteye öğrenci ve öğretim görevlisi almaya devam ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna destek veren akademik kadromuz var. Bu dünyada çok insan yaşıyor. Fakat kaliteli insan açığı var. Bu öğrenci için de geçerli. İyi öğrenci olabilmek için çok para harcanıyor. Biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak kaliteli insan yetiştirmek adına çalışıyoruz. Üniversitemizin tanıtımı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Tanıtım ofisi açıyoruz. Sadece mesleklerle ilgili değil, Kayseri’nin tanıtımına da destek olacağız. ÖSS için bir ekip kurduk. Bu ekip 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden öğrenciler, veliler arıyor. Meslekler için bilgiler alıyorlar. Aslında bu bölgeye, Türkiye’ye meslekler adına bilgilendiriyoruz. Medya olarak sizlerden de bekliyoruz. Genç insanlar şu anda en kritik 15 günlerini yaşıyorlar ve biz, sizler aracılığıyla öğrencileri bilgilendiriyoruz.”

2013-2014 yılı öğretim döneminde ilk öğrencilerini alacaklarını duyuran Sabuncuoğlu, “Öğrencilerin geleceği için üç şey önem taşıyor. Bunlar meslek, üniversite, şehir. Bizler her öğrenci bize gelsin demiyoruz ama kaliteli öğrenciler için iyi bir fırsat sunuyoruz. 3 fakülte ve 6 bölüm öğrenci almaya başlayacak. Bunlar makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık ve işletmedir” ifadelerinde bulundu.

Vizyon ve misyonlarını belirlediklerini dile getiren Sabuncuoğlu, “60 civarında ülke içi ve ülke dışından gele özel seçilmiş öğretim görevlileriyle konferans yaptık. Vizyon ve misyonumuzu burada belirledik. Bizler üniversitenin geleceğini tasarlıyoruz. Ne yaparsanız yapın bunun etkisi 25-30 yıl sürer. Yani şu anda atacağımız adımların etkisi önümüzdeki 25-30 yıl boyunca devam edecek. Biz bu değerleri yerine getirebilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

AGÜ’nün dünya standartlarında bir üniversite olacağını kaydeden Sabuncuoğlu, “Kayseri’de dünya standartlarında, iddialı, hedefi yüksek, büyük işler başaracak bir üniversite çıkaracağız. Bu yıl kendimizi görmek fazla öğrenci alımı yapmayacağız. Mimarlık fakültesine 15, diğer bölümlere 20’şer olmak üzere toplam 115 öğrenci alımı yapacağız. AGÜ, 30 yıl önce kurulmuş olsaydı şimdi 20 bine ulaşan öğrenci sayısı olabilirdi. Türkiye’de 170 üniversite var. Bunlardan 107’si devlet üniversitesi. AGÜ de devlet üniversitesi. Biz kaliteli olalım istiyoruz. Önümüzdeki 5-6 yıl sonra sabancı üniversitesi gibi koç üniversitesi gibi 6-7 bin öğrencili bir üniversite olacağız. Bu üniversite belki her şeyi yapmayacak ama yaptığı işler iyi olacak” açıklamasında bulundu.

AGÜ’nün bir devlet üniversitesi olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “Yeni kurulan bir üniversiteden çok şey beklemeyin. Üniversitelerin yapacağı şeyler bellidir. Biz en modern ve çağdaş eğitimi vermek istiyoruz. Devlet üniversitesi olmasına rağmen ek kariyer (burs) sağlayacağız. Öğrencilere kişisel destek vereceğiz. Ücretsiz yurt imkanı sunacağız. Bizler üniversite olarak yabancı dile çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi bir dönemliğine Amerika’ya gönderiyoruz. Dijital kampuslar olacak. Öğrencinin öğrenciden öğreneceği bir eğitim sistemi olacak. Öğretim görevlilerimizin de öğrencilerimizden öğreneceği çok şey olacak. öğrenen sadece öğrenci değil öğretim görevlileri de olacak. Öğrenen odaklı bir eğitim sistemi olacak” şeklinde konuştu.

AGÜ’NÜN TANITIM OFİSİ AÇILDI

AGÜ Sümer Kampusu içerisinde yer alan AGÜ Tanıtım Ofisi’nin toplantıdan sonra açılışı yapıldı. Ofis içerisinde yer alan 3 boyutlu ekran ile AGÜ’nün tanıtımı yapılıyor. Ofis’te bulunan maket ile de üniversitenin kampus alanı tanıtılıyor. Tanıtım ofisi içerisinde yer alan ekranlarla da üniversite adaylarına üniversite hakkında bilgi veriliyor.