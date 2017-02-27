ABDULLAH GÜL ÜNiVERSiTESi BiRiNCi SIRADA

Üniversitelerin ve akademisyenlerinin akademik anlamda ne düzeyde olduklarının araştırıldığı ‘’Devlet Üniversiteleri Sıralaması-2016’’ başlıklı çalışmaya göre, Abdullah Gül Üniversitesi birinci sırada yer alıyor.



Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in, devlet üniversiteleri ve fakültelerinin akademik teşvik puanlarını temel olarak sıralamak amacı ile hazırladıkları ‘’Devlet Üniversiteleri Sıralaması-2016’’ başlıklı çalışmada üniversitelerde görev alan akademisyenlerin akademik faaliyetlerinin yoğunlukları da incelendi.



Medimagazin'den Dr. İbrahim Ersoy'un haberine göre, üniversitelerin akademik teşvik komisyonları tarafından onaylanan puanlar ile Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından yayınlanan öğretim elemanları verilerinin kullanıldığı çalışmada, sadece devlet üniversiteleri ve fakülteleri değerlendirmeye alınıp akademik teşvik puanlarını kamuoyuna açıklamayan üniversiteler sıralama dışı bırakıldı.



Üniversitelerin ve akademisyenlerinin 2015 yılında akademik anlamda ne düzeyde olduklarını yansıtması açısından önem içeren çalışmada devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıklarını 2015 yılında çıkarılan Akademik Teşvik Yönetmeliği esas alınarak yapıldı.



AKADEMİSYEN PERFORMANSLARI 9 FAALİYET ALANINDA İNCELENDİ



Akademisyenlerin performanslarının 9 faaliyet türünde puanlandığı çalışmada; projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve alınan ödüller dikkate alındı.



En yüksek 100 puan üzerinden hesaplanan çalışmada, 100 puan alabilen akademisyen sayısı 255 olarak tespit edildi.



Devlet üniversitelerinde görev alan yaklaşık 120 bin öğretim elemanından 25 bin 988’inin 30 puanı geçebildiği araştırmaya göre, profesörlerin ortalamaları 52, doçentlerin ortalaması 49, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin ortalaması ise 45 puan olarak belirlendi.



Üniversite sıralamalarını 2000 yılından önce ve sonra kurulan üniversiteler olarak ikiye ayrıldığı araştırmada, 2000 yılından önce kurulan üniversitelerde ilk sırayı Ege Üniversitesi alıyor. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında ise Abdullah Gül Üniversitesi birinci sırada.



Üniversitelerin genel olarak sıralandığı listede ise birinci sırada Abdullah Gül Üniversitesi, ikinci sırada İstanbul Medeniyet Üniversitesi üçüncü sırada ise Ege Üniversitesi yer alıyor.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLK SIRADA



Fakültelerin akademik teşvik puanlarının da hesaplandığı çalışmada, Tıp Fakülteleri arasında ilk sırayı Hacettepe Üniversitesi alıyor. Hacettepe Üniversitesi’ni sırasıyla; Selçuk, Celal Bayar, Akdeniz ve Ege Üniversiteleri izliyor.



Çalışmaya göre son sırada yer alan Tıp Fakültesi ise 30-34 puan aralığı ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.



Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri sıralamasının da yer aldığı araştırmaya göre, Diş Hekimliği Fakülteleri sıralamasında İnönü, Sağlık Bilimleri Fakültesi sıralamasında ise Gaziantep Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. (NTV)