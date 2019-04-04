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Abdullah Gül Üniversitesi’nden Uluslararası Başarı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararası bir başarı elde ederek, dünya üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi’nden Uluslararası Başarı

Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education’ın Üniversitelerin toplumsal etkisini ölçen dünya sıralaması açıklandı.
Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan sıralamada AGÜ dünya üniversiteleri listesinde genel kategoride aldığı toplam puanla ilk 100 üniversitenin hemen ardından 101-200 aralığında ve bu kategorinin en üst sıralarında listelendi. AGÜ, aynı zamanda ilk 200 içinde yer alan en genç üniversite oldu.
Toplumsal Etki hedefini yenilikçi üniversite tasarımının en önemli unsuru olarak tanımlayan AGÜ, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” alt kategorisinde yapılan sıralamada ise büyük bir başarıya imza atarak bütün dünya üniversiteleri arasında 4. oldu.

AGÜ’nün başarı gösterdiği diğer kategoriler ise İklim (32.sıra) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (58.sıra) olarak listelendi.
Times Higher Education listesinde üst sıralarda yer alan diğer Türk Üniversiteleri ise Özyeğin Üniversitesi (72.sıra), Hacettepe Üniversitesi (87.sıra) ve Koç Üniversitesi (92.sıra) oldu. Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ise 101-200 kategorisinde yer aldı.
Toplam 11 alt kategoride yapılan değerlendirmede AGÜ Nitelikli Eğitim de dahil olmak üzere 4 farklı kategoride Türkiye üniversiteleri arasında en yüksek puanı elde etti.
 

İHA

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