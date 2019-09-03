Açıkta kalan okul birincisi öğrenci, hakkını yargıda arıyor

Develi’de bir Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrenci Fehmi Aydın okulunu birincilikle tamamladı. Aydın, 2019 YKS Tercih Dönemi’nde okul birincisi olarak tercihte bulundu. Aydın, okul birinciliği kontenjanı taban puanlarına göre birinci sıradaki hayali olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve altıncı sıradaki boş kontenjan olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dahil tüm tercihleri yaptı. Boş kontenjan olmasına rağmen yerleşemeyen Aydın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na itiraz dilekçesi yazdı. ÖSYM Daire Başkanı V. Gürsel Yumurtacı imzalı cevapta öğrenci Aydın’ın başvurusu üzerine yapılan incelemede, 2019 YKS döneminde ortaöğretim kurumu tarafından ‘okul birincisi’ olarak bildirilmediğinin tespit edildiği, merkez tarafından yapılacak herhangi bir işlem olmadığı ifade edildi.



Okul birincisi ama tercihlerden hiçbiri gelmedi

Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na velisi olarak annesi Hava Aydın ile birlikte başvuran mağdur öğrenci Fehmi Aydın, “Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Okulumu okul birincisi olarak tamamladım. Tercihimi de okul birinciliği kontenjanlarına dayanarak yaptım. Hedefim ve hayalim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesiydi. Okul birinciliği kontenjanı kesin olarak geliyordu. Tercihler açıklandığında okul yönetimi tarafından okul birinciliğim ÖSYM’ye bildirilmediği için açıkta kaldım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kontenjan olarak 276 puanla tercihleri kapatmış, ben de 308 puan aldım, oranın kesin olarak geleceğini bekliyordum. Diğer tercihleri de yaptım boş kontenjan olan yerler vardı ama buna rağmen bir yer gelmedi, şuanda açıktayım” diye konuştu.



ÖSYM: “Okul birinciliğin sistemde görünmüyor”

ÖSYM’den gelen cevap ile bir kez daha hayalleri yıkılan Aydın, “ÖSYM’ye itiraz dilekçesi gönderdik, altıncı tercihim olan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okul birincisi kontenjanı boş olduğu için dilekçeyi ona göre yazdık. Bizim okula sordum okul ‘biz okul birinciliğini sistemde onayladık’ dedi, ÖSYM’ye gönderdiğim itiraz dilekçesine cevap geldi. Gelen cevapta hatanın okul yönetiminde olduğu, ÖSYM’de bir sıkıntı olmadığı, kurum tarafından okul birincisi olarak bildirilmediğinin tespit edildiği ifade edildi. Ben 12 yıl okuduğum ve hayalini kurduğum üniversiteyi kazandığım halde açıkta kaldım” ifadelerini kullandı.



Öğrenci hakkını mahkemede arıyor

Davacı Aydın, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurarak “Söz konusu idari işlemin düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesi için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Okul birincilik hakkımın sistem üzerinden düzeltilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bölümüne yerleştirilmek için işlemlerin yapılmasını mahkemenizden talep ederim” dedi.

