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AGÜ Çocuk Üniversitesi yetenekleri ortaya çıkarıyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Çocuk Üniversitesi, düzenlediği atölye çalışmaları ile çocukların kişiliklerinin, yaratıcılık becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişmesine, yeteneklerinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.

AGÜ Çocuk Üniversitesi yetenekleri ortaya çıkarıyor
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Çocuk Üniversitesi tarafından, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklara yönelik Yaratıcı Drama ve Öykü Atölyesi düzenledi. Bir gün süren ve Sümer Kampüsü Seminer Salonunda yapılan atölye çalışmasına 40 çocuk katıldı.
Araştırma Görevlisi Şebnem Soylu ile yaratıcı drama ve öykü çalışması yapan çocuklar, oyun ve öykülerle farklı bir öğrenme deneyimi  yaşadı.
Düzenledikleri atölye çalışmalarının, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkılar sağladığını belirten Çocuk Üniversitesi Koordinatörü H.Fikri Ulusoy, Yaratıcı Drama ve Öykü Atölyesinde yaptıkları çalışmaların çocukların yaratıcılık becerilerinin artırılmasına ve hayal güçlerinin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Çocukların hayal gücünün çok yüksek olduğunu ve oyunla çok daha rahat öğrendiklerini ifade eden Ulusoy, “ Öğrenme sürecinin içerisine oyunu da ekliyoruz. Böylelikle drama ile yaratıcılık süreci içerisinde çocuklara zevk alabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz” dedi.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da atölye çalışmasını ziyaret ederek, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Çocuk Üniversitesi tarafından daha önce de Bilim Atölyesi, Hukuk Atölyesi, Tasarım ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Oyun Atölyesi, Sergiler ve Oyun Atölyeleri  ile kodlama eğitimleri de düzenlenmişti.
Kurum Haberi
 
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