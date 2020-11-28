AGÜ Creative Hub Merkezi Online Törenle Açıldı Merkezde, girişimci gençleri, yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye teşvik etmek amacıyla eğitimler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek.

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (AGÜ TTO), farklı disiplinlerden girişimcilerin bir arada çalışmasına olanak sağlayacak olan Sümer Kampüsü’ndeki “Creative Hub” merkezi, düzenlenen online törenle açıldı.



Online açılış törenine AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden Deniz Gursan, Öğretim Üyeleri ve TTO yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Creative Hub merkezinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Rektör Sabuncuoğlu, AGÜ olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa büyük önem verdiklerini, bu nedenle Creative Hub merkezini oluşturduklarını söyledi. Merkezin, girişimci gençleri, yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye teşvik edeceğini belirten Sabuncuoğlu, burada farklı disiplinlerden girişimcilerin birlikte çalışma fırsatı bulacaklarını anlattı.



Toplantıda ABD Büyükelçiliği’nden Deniz Gursan ise Creative Hub projesinin AGÜ TTO Ofisi ekibi tarafından hazırlandığını ve Büyükelçiliğin hibe programı tarafından desteklendiğini anımsattı. Gursan, ABD Büyükelçiliği’nin, girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan AGÜ Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Burak Asiliskender, dünyadaki Creative Hub’ları ve onların çalışma yöntemlerini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengü ise Creative Hub’lardaki yaratıcılık ve disiplinlerarası çalışmalardan bahsederken, Dr. Öğr. Üyesi Harika Süklün de kültürlerarası öğrenmenin Creative Hub’lardaki rolü ile ilgili bilgiler verdi.



Sümer Kampüsü’nde kurulan Creative Hub merkezinde, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliğini teşvik edecek eğitimler verilecek, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek.



Haber Merkezi