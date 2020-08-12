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AGÜ, Doğa Koleji ile Eğitim Hizmeti Anlaşması İmzaladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı ETA Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Doğa Koleji ile “Eğitim Hizmeti” anlaşması imzaladı.

AGÜ, Doğa Koleji ile Eğitim Hizmeti Anlaşması İmzaladı
Anlaşma, üniversitemizi ziyarete gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıda imzalandı.
Toplantıya, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve Kayseri Kampüsü Kurucu Temsilcisi Dr. Halil Gürsoy ile AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldırım da katıldı.
Anlaşmaya göre AGÜ akademik ve idari personelinin çocukları Özel Kayseri Doğa Koleji’nden %40 oranında bir indirimle faydalanabilecekler.
Ziyaret sırasında her iki rektör kurumlar arası sürmekte olan işbirliğini konusunda da görüş alışverişinde bulundular.
 

Kurumsal

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