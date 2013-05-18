AGÜ, Eğitimci Yazarlara Tanıtıldı

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Üniversite yöneticileri ve bazı öğretim üyeleri ile kahvaltıda buluşan Milliyet Gazetesi’nden Abbas Güçlü, Hürriyet Gazetesi’nden Nuran Çakmakçı, Yeni Şafak Gazetesi’nden Recep Yeter, Cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Sağnak, Zaman Gazetesi’nden Abdullah Dirican, Bugun Gazetesi’nden Perihan Çakıroglu, www.dogrutercih.com sitesinin sahibi Burak Kıvanç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, görüş ve önerilerini üniversite yetkilileriyle paylaştı.

Yapılan toplantının ardından, konuk eğitim yazar ve editörlerine, Abdullah Gül Üniversitesi Mimar Sinan Sümer Kampüsü gezdirildi.

-ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul ve Ankara’dan gelen eğitim yazar ve editörlerine verilen bilgi notunda, üniversitenin kuruluşu, hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgiler yer aldı.

Bilgi notunda, ''Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın girişimiyle, 2007 yılında, Kayseri'ye yeni bir devlet üniversitesi kazandırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Amaç yeni üniversite ile Türkiye’de kalkınma alanında örnek gösterilen Kayseri’nin gelişimine paralel olarak eğitimde de öne çıkmasını sağlamak olmuştur. Açılması planlanan üniversiteye T.C Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının verilmesi düşünüldüğünde konu kendisine önerilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımız kurulacak üniversitenin eğitimde fark yaratacak, uluslararası seviyede rekabet edebilecek kaliteli bir üniversite olması şartıyla bu teklifi uygun görmüştür. Bu vizyonla yola çıkan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Türkiye'de özgün bir vakfın desteklediği devlet üniversitesi modeli ile 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası kalitede eğitim vermeyi ve araştırma yapmayı hedefleyen AGÜ'yü yeni bir model olarak ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri de AGÜ Destekleme Vakfı'dır (AGÜV)'' denildi.

Uluslararası bir marka üniversite olma misyonu ile yola çıkan AGÜ’nün hedefinin, küresel dünyada önemli roller için tercih edilecek, uluslar arası deneyime sahip öğrenciler yetiştirmek olduğu vurgulanan bilgi notunda, ''AGÜ'nün vizyonu; özgünlüğüyle yüksek öğretimde çığır açmayı hedefleyen, bilgiyi teknolojiye ve ekonomik yarara dönüştüren, ürettikleri ile insanlığa değer katan ve kimliğiyle gurur duyulan uluslararası markaya sahip bir üniversite olmaktır. Bu doğrultuda ilerleyen AGÜ, öğrencilerin ve ailelerin beklentilerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasının ihtiyaçlarının farkına vararak bilimsel araştırmalara ve sosyal çalışmalara son hız devam etmektedir. AGÜ, araştırmaya öncelik veren, eğitim dili İngilizce olan, uluslararası yüksek öğretim alanında rekabet etme amacı taşıyan üçüncü nesil üniversite olmayı hedefleyen bir devlet üniversitesidir. Bu özgün modelin en önemli özelliği üniversiteye ve Kayseri’ye kaliteli insan gücünün çekilmesi için destek vermesidir. AGÜ, Cumhuriyetimizin önemli bir kültür mirası olan Sümer Kampüsü’nde 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 bölümü ile tamamen İngilizce olmak üzere eğitim hayatına adım atacaktır. İlk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında alacak olan bölümler; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mimarlık ve İşletme’dir. Üniversitenin ikinci kampüsü olan Mimar Sinan Kampüsü’nün hizmete girecek olması ile büyümeye devam edecektir'' ifadelerine yer verildi.