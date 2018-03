AGÜ Heyeti ABD'de

Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan başkanlığındaki AGÜ heyeti, Merkezi Florida Üniversitesi’ndeki idari ve akademik yapıyı inceledi. Üniversitenin bilimsel çalışmalarının yürütüldüğü laboratuarları ziyaret eden heyet THz ve infraredden, aşırı ultraviole ve X-ışınlarına kadar değişen uygulamalar için lazerler, optik fiberler, yarıiletkenler ve entegrefotonik aygıtlar, nonlineer ve quantum optik sistemler, görüntüleme, algılama ve gösterme gibi fotonik teknolojileri kapsayan malzeme, cihaz, ve sistemler üzerine araştırmalar yapan Optik ve Fotonik Fakültesinde incelemelerde bulundu. Fakülte Dekanı Prof.Dr. BahaaSaleh ile bir görüşme yapan heyete Dr. Saleh, Optik ve Lazer Eğitim ve Araştırma Merkezinin (The Center for Researchand Education in OpticsandLasers (CREOL)) bu alanda dünyanın en önde gelen merkezlerinden biri olduğunu, eğitim ve araştırma çalışmalarının 1985’te başladığını, 2004 yılında merkezin CREOL’e dönüştüğünü belirtti. Merkez, biri Florida Fotonik Mükemmeliyet Merkezi (FPCE) diğeri Townes Lazer Enstitüsü olmak üzere iki ana araştırma merkezini bünyesinde barındırıyor. Optik ve Fotonik Fakültesi Master ve Doktora veren bir okul olup, birkaç uluslararası programları bulunmakta. İlgili teknolojiler endüstride, haberleşme ve bilgi teknolojilerinde, biyoloji ve tıpta, enerji ve aydınlatmada, uzay ve havacılıkta, ülke güvenliği ve savunmasına uygulamalar buluyor. Merkezi Florida Üniversitesi 21 adet başarılı fotonikbazlı başlangıç (Spin-off) şirketine sahip ve akademisyenlerinin 2002’den beri optik ve fotonik alanında 130’dan fazla patentleri bulunmakta.

Dünyanın en kısa lazer darbesinin üretildiği “Atto-Saniye Lazer Darbe Laboratuvarı”nı da gezen heyete laboratuardan sorumlu Prof. Dr. Zenghu Chang üretilen lazer darbesi ile ilgili bilgiler aktardı. 10 sene önce hayal bile edilemeyen bu kısalıkta bir lazer darbesinin artık laboratuarlarında üretilebildiğini, daha da kısa lazer darbesi üretmek için araştırmalarının devam ettiğini, şimdi üretilenin 10’da 1’i kadar kısalıkta lazer darbesi üretmeleri halinde, elde edilecek teknoloji ile üretilecek bir fotoğraf makinesi ile atomun yörüngesindeki elektronların fotoğrafının çekilebileceğini belirtti.

AGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan, çalışma ziyaretinin oldukça faydalı geçtiğini, üniversitedeki laboratuarları oluşturmadan önce, oradaki laboratuarları yakından inceleme fırsatı bulduklarını, araştırmaların ticarileştirilmesi ile ilgili Merkezi Florida Üniversitesinin bilgi birikimlerinden ciddi istifade edeceklerini, ileride bu bilgi birikimlerini Abdullah Gül Üniversitesinde uygulamaya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AGÜ heyetinin Merkezi Florida Üniversitesini ziyaretine AGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan’ın yanı sıra Genel Sekreter Melih Rüstü Çalıkoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Bülent Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Burak Asiliskender ile Yapı İşleri Daire Başkanı Abdülaziz Aydın katıldı.