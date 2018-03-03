AGÜ mezunlarını firmalarla buluşturuyor

Bu amaçla düzenlenen ‘Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma’ etkinliği 7 Mart Çarşamba günü, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.Etkinliğe farklı sektörlerden Türkiye’nin önce gelen bir çok firması katılarak stant açacak.AGÜ’nün mezun olacak öğrencilerinin sektördeki firmalarla tanışabilmelerinin yanı sıra firmaların da kendi hedeflerine en uygun öğrencileri seçebilmeleri amacıyla organize edilen etkinlikte, firmaların yetkilileri, mezun olacak öğrencilerle birebir görüşme imkanına da sahip olacak.Etkinliğe mezun olacak öğrencilerin yansıra firmalardan özellikle yöneticiler ve İnsan Kaynakları Yöneticileri katılacak.Gün boyu sürecek olan “Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma” etkinliğinde şu firmalar stant açacak:Akfen Holding, Arçelik, ArgeRF Elektronik, Arvato Bertelsmann, Arven İnşaat, Aspilsan, Başyazıcı Grup, Başyazıcıoğlu Tekstil, BOYDAK HOLDİNG, Comfytex, Dener Makina, DİTAŞ, Efectis Era Avrasya, ELKAP, ESTELAY, EV Mimarlık, Güven Mühendislik Makina, Hasçelik Kablo, Hill International, KAYMOS, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği, Kayseri Ulaşım A.Ş., Kayten Teknoloji, Kipaş Holding, KZA Mimarlık, Mazaka Yazılım, MEA Akustik Danışmanlık, Mekem-Kuka Robotics, Mekosan Makina, Mersin Uluslarası Liman İşletmeciliği, Molekül Yazılım, nanome, Netsim Yazılım A.Ş., Nokia, Öncüoğlu Mimarlık, Sefes Mobilya, Stryker, T5 Systems, TAI, TAV İnşaat, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Turkuaz Seramik, Türk Telekom, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi UNAM, VESTEL, Viita-Concept.