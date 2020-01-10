AGÜ Öğrencilerine Almanya’da Staj İmkanı

İş birliği anlaşması, Almanya’nın başkenti Berlin’de, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Deutsche Bahn’ın üst düzey yöneticileri Andreas Wegerif, Vincent van Houten ve Olena Tsymbal’ın katıldığı toplantıda imzalandı.







AGÜ öğrencilerinin Deutsche Bahn firmasında staj yapabileceği anlaşma kapsamında, ortaklaşa uluslararası proje ve etkinlikler gerçekleştirilecek, ortak Ar-Ge çalışmaları ve araştırma projeleri ile seminer ve dersler de düzenlenebilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği konusunda aktif çalışmalar yürüten AGÜ’nün yaptığı bu anlaşma ile aynı zamanda, Kayseri ulaşımı için Ar-Ge faaliyetleri yapılması da düşünülüyor.





Deutsche Bahn firması yöneticilerinin, önümüzdeki aylarda AGÜ’ye ve Kayseri’ye yapacakları ziyarette de çeşitli iş birliği alanları belirlenecek.

