AGÜ Rektörü İddialı Konuştu

Sabuncuoğlu, yeni akademik yılda “6 tane bölümümüze toplam 110 öğrenci alarak da eğitim ve öğretim hayatına başlayacağız” dedi. Vakıf destekli bir devlet üniversitesi olduklarının altını çizen Rektör Sabuncuoğlu, “ Arkamızda güçlü bir vakıf var. Biz bu güçle birlikte Dünya çapında bir marka üniversite olmayı hedefliyoruz. Biz Kayseri'den dünya standartlarında üstün kalitede eğitim ve araştırma hizmeti sunan bir üniversite çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu yalnızca üniversitemizin akademik ve idari personeli ile değil Kayseri'nin sanayisi, iş dünyası, siz medya mensupları ve diğer kuruluşlar ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Marka olmanın bir hayal olmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, “Bunlar hedefler. Sakın yanlış anlama olmasın. 'Bunların ayakları havada, hayal görüyorlar. Burunları havada. Yapabilirler mi?' diye düşünmeyin. Ben Kayserili değilim ama Anadolu şehrinde doğdum ve büyüdüm. Burada göreve başlamanın üç sebebi var. Bir üniversitenin dünya standartlarında şekillenmesinde oluşturulmasında bir katkım olacaksa, bu bir insanın kariyeri boyunca ender fırsatlardan birisidir. Ben İhsan Sabuncuoğlu ya da Ahmet Mehmet olarak Türkiye'nin en şanslı insanıyım. Çünkü böyle bir hedefi olan üniversitede görev alma adına önemlidir. Ortaya çıkmasında katkım olacağı için de kendim için önemli gördüm. Bir insanın akademik yöneticinin önüne gelebilecek önemli bir fırsattır."

Sadece İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'ya yatırım yaparak 2023 hedeflerine ulaşılamayacağını söyleyen Rektör Sabuncuoğlu, “Büyük ülkelere bakın. Amerika'ya bakın, kalkınma ülke genelinde hep dengelidir. Doğusu batısında, futbolu, basketbolu, üniversiteleri, her şeyinde dengeli gider. O nedenle büyük bir devlet olmuştur. Bizimde bunu yapmamız lazım. Ankara'nın doğusuna yatırım yapmamız gerekiyor. Sadece sanayi ve iş hayatında değil eğitim sektöründe de, araştırmada, üniversite sektöründe yatırım olmalıdır."

Abdullah Gül Üniversitesinin iki kampusu olacağını belirten Sabuncuoğlu, "Sümer kampusu şehrin en güzel yerinde, tarihi bir mekanda kurulacak. Tarihi dokuya zarar vermeden Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en iyi mimarlarına hazırlatılmış bir proje ile yakın bir zaman içerisinde kampusun şekillendiğini ve işlevsel hale geldiğini göreceksiniz. Bu Sümer kampusu kesinlikle Abdullah Üniversitesinin ana kampus diye adlandırılan Mimar Sinan kampusuna geçmeden önce geçici kullanacağımız bir kampus olmayacak. Burası kalıcı bir kampus olacak. Hazırlık okulumuz burada olacak. Üniversite sanayi işbirliği merkezleri, teknoloji transfer ofisleri,girişimcilik merkezleri, kariyer merkezleri, sosyal yaşam alanları, sanat ve kültürel etkinliklerin bulunacağı mekanlar olacağı bir kampus inşa edeceğiz. Sümer kampusu şehir ile bütünleşecek bir mekan olacak."

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ün 17 Mayıs tarihindeki Kayseri ziyaretinde diğer üniversite rektörleri ile birlikte Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklerini ifade ederek, bu toplantıda üniversite rektörlerinin çalışmalar hakkında bilgiler vereceğini söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesine kalıcı olarak geldiğini söyleyen Sabuncuoğlu, "Ben buraya arkadaşlarım ile beraber uzun süre çok iyi hizmetler vermek için geldim. Pes etmem, kimse ile kavgada etmem. Son derece uzlaşıcı bir kişiliğim vardır. Genellikle bardağa dolu tarafından bakmasını severim.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk





