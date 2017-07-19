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AGÜ tanıtım ve tercih günleri başladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından her yıl düzenlenen ve üniversite adayı öğrencilerin tercihler ve meslekler hakkında, akademisyenler tarafından bilgilendirildiği Tanıtım ve Tercih Günleri başladı.

AGÜ tanıtım ve tercih günleri başladı
Sümer Kampüsü’nde yapılmakta olan Tanıtım ve Tercih Günleri’ne gerek il içinden gerekse il dışından üniversite adayı öğrenciler ve velileri ilgi gösteriyor.
Kampüsteki sergi alanında meslekler ve bölümler ile ilgili oluşturulan stantlarda akademisyenler meslekler, iş imkanları, üniversite tercihleri ve tercihlerde nelere dikkat edilmesi konularında aday öğrenciler ve velileri bilgilendiriyor.
AGÜ’nün gönüllü öğrencileri de AGÜ’nün olanakları, üniversite yaşamı Kayseri’de yaşam gibi konularda, Tanıtım ve Tercih Günleri’ne gelen öğrenci ve velilere bilgiler veriyor.
Sümer Kampüsü'ne ilk 30 bin başarı sıralamasından gelen tüm aday öğrencilerin otobüs bileti, yeme-içme ve konaklama masrafları Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı (AGÜV) tarafından karşılanırken,  bu başarı sıralamasından gelen öğrenciler, isterlerse bir gece AGÜ’nün Öğrenci Köyü’nde konaklayabiliyor.
Şuana kadar Türkiye genelinden 20 ilden üç yüzden fazla öğrencinin velisiyle birlikte ziyaret ettiği Tanıtım ve Tercih Günleri, 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Kurum Haberi
 
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