AGÜ, TOEFL merkezi oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren kolej ve üniversiteler tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılan TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edildi.

Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisini yürüten ve üniversiteye yabancı öğrencilerin kazandırılmasını planlayan Uluslararası Ofis ile üniversitenin var olan bilgi ve tecrübe birikimini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve artı değer üretmek için faaliyet gösteren AGÜ Akademi’nin girişimleri ile TOEFL sınavının yapıldığı merkezler arasında yer alan AGÜ, Ankara’nın doğusunda TOEFL sınavlarının yapılabildiği iki devlet üniversitesinden biri oldu.

ÖSYM’nin, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ‘ne göre sınav Türkiye’de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı aranıyor.